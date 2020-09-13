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REGNUM
REGNUM

В Минске задержали нескольких участников протестной акции

Минск, 13 сентября 2020, 14:11 — REGNUM В столице Белоруссии Минске силовики задержали нескольких участников воскресной несанкционированной акции протеста. Об этом 13 сентября сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.В источнике
С чего всё началось
Преподаватели филологического факультета БГУ записали и разместили в интернете видеообращение, в котором выражают «солидарность и поддержку всем тем, кто отстаивает свое право на свободу мирных собраний и свободу слова», сообщает Tut.by
.
Коммерсантъ07:08
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РБК

Протесты в Минске. Прямая трансляция

РБК10:21
RT на русском

В Минске начались задержания протестующих

RT на русском06:37
ТАСС

Силовики проводят задержания протестующих в Минске

ТАСС08:11
Коммерсантъ

В Минске начались задержания участников акции протеста

Коммерсантъ07:08
РИА Новости

Силовики начали задержания на акции протеста в Минске

РИА Новости07:52
Lenta.ru

В Минске начали заранее задерживать участников митинга

Lenta.ru07:15
Аргументы и Факты

В минском ГУВД подтвердили задержание участников протестной акции

Аргументы и Фактывчера в 11:05

В МВД не зафиксировали серьезных нарушений на выборах

Замглавы МВД РФ Александр Горовой рассказал о количестве жалоб на нарушения в ходе осенней избирательной кампании в России, а также предварительно оценил выявленные органами внутренних дел нарушения.
Российская газета11:47
24

Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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В британской разведке рассказали о ракете с бесконечной дальностью

Глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл предупредил, что российская крылатая ракета глобальной дальности с ядерной энергоустановкой "Буревестник" может практически неограниченное время находиться в атмосфере, пишет Sunday Telegraph.
РИА Новости09:48
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На выборах главы Приангарья лидирует врио губернатора Игорь Кобзев

Иркутск, 13 сентября 2020, 15:52 — REGNUM ЦИК Иркутской области обнародовал первые предварительные данные о досрочных выборах губернатора, они свидетельствуют о том, что врио главы региона Игорь Кобзев пока лидирует со значительным перевесом: у него 61,44% голосов избирателей.
REGNUM09:08
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