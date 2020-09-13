В Минске задержали нескольких участников протестной акции
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Минск, 13 сентября 2020, 14:11 — REGNUM В столице Белоруссии Минске силовики задержали нескольких участников воскресной несанкционированной акции протеста. Об этом 13 сентября сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.В источнике
С чего всё началось
Преподаватели филологического факультета БГУ записали и разместили в интернете видеообращение, в котором выражают «солидарность и поддержку всем тем, кто отстаивает свое право на свободу мирных собраний и свободу слова», сообщает Tut.by
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