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ТАСС
ТАСС

В Минске начались задержания на акции протеста у Комаровского рынка

Правоохранители задержали нескольких участников субботней акции протеста у Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент ТАСС с места событий. В данный момент, по оценке корреспондента ТАСС, на месте сбора участников несанкционированного митинга находятся несколько десятков человек.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

Задерживать Багинскую все же не стали

Вести.Ru09:51
ТАСС

Марш оппозиции завершился в центре Минска

ТАСС10:12
RT на русском

В Минске задержали несколько участников незаконной акции

RT на русском08:07
Интерфакс

В Минске начались задержания протестующих

Интерфакс08:02
URA.Ru

В Беларуси задерживают участниц женского марша. Силовики преследуют их на автобусах

URA.Ru07:59
РИА Новости

Минская милиция опровергла сообщения о задержании активистки Багинской

РИА Новости09:41
Rusvesna.su

Противники Лукашенко зовут белорусов на «инаугурацию настоящего президента»

Rusvesna.suвчера в 08:03

«Пять лет позора»: Ласицкене оценила решение World Athletics по ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) срок на доработку плана по восстановлению до 1 марта 2021 года.
РИА Новости07:45

«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Российские военные в рамках проведения стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр в Астраханской области провели пуски крылатых ракет оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" и "Точка-У".
Газета.Ru09:47
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Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).
Интерфакс09:23
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Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.
Известия08:10
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