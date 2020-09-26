В Минске начались задержания на акции протеста у Комаровского рынка
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В Минске начались задержания на акции протеста у Комаровского рынка
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Правоохранители задержали нескольких участников субботней акции протеста у Комаровского рынка в Минске, передает корреспондент ТАСС с места событий. В данный момент, по оценке корреспондента ТАСС, на месте сбора участников несанкционированного митинга находятся несколько десятков человек.В источнике
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