В Минске на акции в поддержку Колесниковой начались задержания
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Люди в балаклавах и без опознавательных знаков задержали участников акции протеста у Комаровского рынка в Минске. В числе задержанных были женщины, в том числе пожилые. По сообщению Tut.by, участников акции задержали после того, как те пытались защитить молодого человека.В источнике
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