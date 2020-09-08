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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минске на акции в поддержку Колесниковой начались задержания

Люди в балаклавах и без опознавательных знаков задержали участников акции протеста у Комаровского рынка в Минске. В числе задержанных были женщины, в том числе пожилые. По сообщению Tut.by, участников акции задержали после того, как те пытались защитить молодого человека.В источнике
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ТАСС

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ТАССвчера в 13:07
Коммерсантъ

В Минске на акции в поддержку Колесниковой начались задержания

Коммерсантъвчера в 13:10
РИА Новости

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

РИА Новостивчера в 13:12
Интерфакс

На акции солидарности с Колесниковой в Минске прошли задержания

Интерфаксвчера в 13:15
Дождь

В Минске на акции солидарности с Марией Колесниковой начались задержания

Дождьвчера в 11:51
РБК

В Минске начались задержания на акции в поддержку Колесниковой

РБКвчера в 11:38
Говорит Москва

ОМОН начал задержания протестующих в центре Минска

Говорит Москвавчера в 12:24
КП - Беларусь

В центре Минска ОМОН провёл жесткие задержания протестующих участников марша «Один за всех и все за одного»

КП - Беларусьвчера в 14:21

Китай и Россия разработают основу для водородной батареи до 2023 года

Специалисты России возьмут на себя разработку высокоэффективных катализаторов для водородных батарей. youtube.com Составить рабочий прототип ученые должны через три года плотного сотрудничества.
МедиаПотоквчера в 14:23
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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Пекин ответит на американские санкции продажей госдолга США

На фоне растущего риска введения санкций со стороны Вашингтона, которые включают в себя арест китайских активов в США, в Пекине все чаще задумываются над сокращением портфеля ценных бумаг гособлигаций США.
Слово и Дело7 сентября в 02:43
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ЦБ РФ не проводил операций по продаже валюты с расчетами 7 сентября

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 4 сентября, составлял 3,2 млрд руб. С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.
ТАССвчера в 03:21
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