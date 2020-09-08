В Минске начались задержания на акции в поддержку Колесниковой
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От Комаровского рынка должен был начаться марш в поддержку члена президиума координационного совета Марии Колесниковой и других задержанных.В источнике
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