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РБК
РБК

В Минске начались задержания на акции в поддержку Колесниковой

От Комаровского рынка должен был начаться марш в поддержку члена президиума координационного совета Марии Колесниковой и других задержанных.В источнике
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Эхо Москвы

Не менее 40 человек задержаны в Минске на акции в поддержку одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой

Эхо Москвы15:32
РБК

В Минске начались задержания на акции в поддержку Колесниковой

РБК11:38
Коммерсантъ

В Минске на акции в поддержку Колесниковой начались задержания

Коммерсантъ13:10
РИА Новости

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

РИА Новости13:12
ТАСС

Задержаны несколько участников акции в поддержку Колесниковой у рынка в Минске

ТАСС12:08
Интерфакс

На акции солидарности с Колесниковой в Минске прошли задержания

Интерфакс13:15
Говорит Москва

В Минске начался несанкционированный митинг в поддержку Марии Колесниковой

Говорит Москва11:17

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ru15:33
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Франция — Хорватия 3:2 (2-й тайм)

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионат15:04

В США раскрыли цели полетов бомбардировщиков B-52 около Крыма

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию средств противовоздушной обороны России на полеты стратегической авиации Соединенных Штатов.
Военное дело6 сентября в 04:10
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«Милан» провёл беседу с агентами двух игроков киевского «Динамо»

Представители «Милана» встретились с агентами Стефано Антонелли и Фабио Париси, которые представляют интересы футболистов киевского «Динамо» — защитника Виталия Миколенко и нападающего Владислава Супряги, утверждает Football Italia со ссылкой на MilanNews.
Чемпионат14:55

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01