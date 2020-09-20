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Ведомости
Ведомости

В Минске начались задержания протестующих

По информации корреспондента агентства, группы протестующих пытаются пройти к стеле «Минск ‒ город-герой», однако силовики их не подпускают. Как передает портал Tut.by, в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. ОМОН блокировал протестующих на проспекте Победы.В источнике
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Ведомости

В Минске начались задержания протестующих

Ведомости08:25
Rambler News Service

В Минске начались задержания протестующих

Rambler News Serviceвчера в 10:22
URA.Ru

В Минске начали задерживать протестующих

URA.Ru07:55
Фонтанка.Ру

В Минске начались задержания протестующих. Людей с флагами ОМОН отлавливает по всему городу

Фонтанка.Ру07:51
Lenta.ru

В Минске начались задержания протестующих

Lenta.ru08:15
РЕН ТВ

В Минске начались задержания протестующих

РЕН ТВвчера в 09:47
Росбалт

В Минске продолжились задержания протестующих

Росбалт18 сентября в 14:40

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ
RT на русском13:28
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Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд

Минск, 20 сентября 2020, 15:40 — REGNUM Возле резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко (Дворец Независимости), которая находится недалеко от площади Государственного флага и национального выставочного центра БелЭкспо полностью блокировано движение транспорта, сообщает 20 сентября ТАСС.
Возле резиденции Лукашенко в Минске заблокирован проезд
REGNUM08:40
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Минобороны сообщило о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Отмечается, что в ЦПВС России поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"* "провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации".
РИА Новости15:07
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