В Минске начались задержания протестующих
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По информации корреспондента агентства, группы протестующих пытаются пройти к стеле «Минск ‒ город-герой», однако силовики их не подпускают. Как передает портал Tut.by, в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. ОМОН блокировал протестующих на проспекте Победы.В источнике
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