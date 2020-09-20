По информации корреспондента агентства, группы протестующих пытаются пройти к стеле «Минск ‒ город-герой», однако силовики их не подпускают. Как передает портал Tut.by, в Минске начались проблемы с мобильным интернетом. ОМОН блокировал протестующих на проспекте Победы.