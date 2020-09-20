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ТАСС
ТАСС

В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек

Более 10 человек на текущий момент задержаны в ходе проходящих в Минске протестных акций. Об этом сообщила в воскресенье ТАСС пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
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Российская газета

ГУВД Минска подтвердило задержание протестующих

Российская газета08:21
РБК

Новая акция протеста сторонников оппозиции в Минске. Прямая трансляция

РБК08:20
ТАСС

В ходе акций протеста в Минске задержали более 10 человек

ТАСС08:27
Газета.Ru

В Минске задержаны более 10 протестующих

Газета.Ru08:40
RT на русском

Более 10 протестующих задержали на акции в Минске

RT на русском08:37
Интерфакс

Задержания начались в Минске на очередной акции оппозиции

Интерфакс07:59
НТВ

МВД: в Минске задержали более 400 протестующих

НТВ04:13

Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую

Российские пранкеры разыграли главу Европейского парламента Давида Сассоли, позвонив ему от имени бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
Глава Европарламента принял российских пранкеров за Тихановскую
РИА Новостивчера в 08:52
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Рубин — Спартак 0:2 (2-й тайм)

"Спартак" ведет в Казани со счетом 2:0. На 21-й минуте игры восьмого тура Тинькофф РПЛ голкипер "Рубина" Никита Медведев неудачно выбил мяч, который отскочил в ногу Михаилу Меркулову, после чего отправился прямиком в ворота хозяев.
Bobsoccer09:54

В бундестаге оценили риски отказа от Nord Stream 2

Если Германия откажется от проекта «Северный поток — 2», то на страну упадут многомиллиардные штрафные санкции, уверен депутат бундестага и член парламентского комитета по международным делам Вальдемар Гердт.
ToDay News Ufaвчера в 08:39
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Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Премьер-министр Михаил Мишустин снял запрет на въезд в Россию через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.
Российская газета09:34
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