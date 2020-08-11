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Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

В Минске началась новая волна задержаний после выборов президента республики. Теперь предполагаемых участников акции протеста задерживают у станции метро «Пушкинская», сообщает РИА Новости. Силовики патрулируют окрестности и останавливают всех, кого считают подозрительными.В источнике
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Царьград

Минск. Дубль-3? В белорусской столице снова задерживают протестующих

Царьградвчера в 13:06
Московский Комсомолец

Внутренние войска начали задержания в центре Минска

Московский Комсомолецвчера в 13:02
РЕН ТВ

В Минске начались задержания протестующих возле станции метро

РЕН ТВвчера в 11:43
РИА Новости

Внутренние войска начали задержания в центре Минска

РИА Новостивчера в 11:41
Эхо Москвы

Бойцы внутренних войск Белоруссии задерживают людей в центре Минска

Эхо Москвывчера в 11:31
Газета.Ru

Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

Газета.Ruвчера в 11:28
RT на русском

В Минске у метро «Пушкинская» начались задержания

RT на русскомвчера в 11:24

154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)вчера в 04:30
1,8K

Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUMвчера в 08:28
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Вспышка COVID-19 зафиксирована на рыболовецком судне в Приморье

В приморском порту Славянка у экипажа рыболовецкого судна «Альбатрос» врачи обнаружили коронавирусную инфекцию, передает во вторник, 11 августа, «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Хасанского района.
Известиявчера в 21:44
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Николич: Иванов был прав, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»

Арбитр Сергей Иванов поступил верно, не назначив пенальти в ворота "Локомотива" в игре чемпионата России по футболу с казанским "Рубином" после падения Ивана Игнатьева в первом тайме, заявил главный тренер москвичей Марко Николич.
РИА Новостивчера в 16:29

МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций

Ранее сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассматривает возможность введения персональных санкций в отношении руководителей Белоруссии за насилие в отношении протестующих и президентские выборы, которые были «ни свободными, ни честными».
Ведомостивчера в 15:10
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Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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Учебный год для школьников начнется 1 сентября с тестов

В свою очередь глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил на совещании, что учебный год в российских вузах стартует как обычно 1 сентября, но студентов-иностранцев допустят к занятиям только после двухнедельного карантина с проведением обследования на коронавирус.
Интерфаксвчера в 06:08

Трамп оценил ситуацию с переговорами по ядерному разоружению с РФ

Вашингтон, 12 августа 2020, 00:50 — REGNUM Самой крупной международной проблемой является ситуация с диалогом по ядерному разоружению между Россией и США, заявил американский президент Дональд Трамп 11 августа в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.
REGNUM17:50