Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска
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В Минске началась новая волна задержаний после выборов президента республики. Теперь предполагаемых участников акции протеста задерживают у станции метро «Пушкинская», сообщает РИА Новости. Силовики патрулируют окрестности и останавливают всех, кого считают подозрительными.В источнике
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