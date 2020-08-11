В Минске начались задержания протестующих возле станции метро
Смотрите также
Опубликовано видео столкновений митингующих с ОМОНом в Бресте
Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс. километров
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В Минске продолжаются столкновения протестующих с силовиками
ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов
Врачи научились прогнозировать скорую смерть пациента по глазам
«Спартак» заявил о планах сняться с чемпионата России по футболу
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»
Тихановскую задержали в Белоруссии после выборов
Плющенко опубликовал видео произвольной программы Трусовой
Певец Макс Корж призвал белорусов прекратить протесты
У Посольства Белоруссии в Москве задержали одного демонстранта
Два стратегических бомбардировщика РФ перемещены к границе с США
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Задержания начались у объявившего о забастовке завода в Минске
Звезда сериала «Зачарованные» считает, что лысеет из-за коронавируса
В Минске совершено нападение на журналистов «Русской службы Би-би-си»
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
Заседание по делу Ефремова перенесли после его госпитализации
ВВП России во II квартале упал на 8,5%
Банки РФ хотят протестировать безналичные платежи без подтверждения
МВД Белоруссии: один протестующий погиб во время столкновений в Минске
ОМОН начал разгонять людей в Минске с места гибели протестующего
В Минске начались задержания протестующих
В Минске закрыли семь станций метро
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
ВВП России во II квартале упал на 8,5%
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой
Xiaomi представила юбилейный флагман
Появилось видео задержания журналистов Старкова и Солопова в Минске
В Минске возле станции метро "Пушкинская" начались задержания участников акции протеста. Об этом сообщает РИА "Новости". Солдаты патрулируют улицы возле станции метрополитена и задерживают подозрительных граждан.В источнике
Подробнее о событии