Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
РЕН ТВ
РЕН ТВ

В Минске начались задержания протестующих возле станции метро

В Минске возле станции метро "Пушкинская" начались задержания участников акции протеста. Об этом сообщает РИА "Новости". Солдаты патрулируют улицы возле станции метрополитена и задерживают подозрительных граждан.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Внутренние войска начали задержания в центре Минска

Московский Комсомолецвчера в 13:02
РИА Новости

Внутренние войска начали задержания в центре Минска

РИА Новостивчера в 11:41
URA.Ru

Третий день протестов в Минске начался с задержаний

URA.Ruвчера в 11:46
Царьград

Минск. Дубль-3? В белорусской столице снова задерживают протестующих

Царьградвчера в 13:06
Эхо Москвы

Бойцы внутренних войск Белоруссии задерживают людей в центре Минска

Эхо Москвывчера в 11:31
Газета.Ru

Внутренние войска Белоруссии начали задержания в центре Минска

Газета.Ruвчера в 11:28
RT на русском

В Минске у метро «Пушкинская» начались задержания

RT на русскомвчера в 11:24

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
187

Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газетавчера в 10:28

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUMвчера в 10:42
5

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости10 августа в 08:41
360

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Башкортостан вскрыты намерения жителя Нефтекамска совершить террористический акт путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – указано в сообщении.
Ведомостивчера в 07:28
312

В Мариинке у нескольких артистов балета выявили коронавирус

Художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев во вторник, 11 августа, заявил, что у нескольких артистов балетной труппы тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.
Известиявчера в 16:52