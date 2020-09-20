Общество

РБКРБКВ Минске начались задержания участников «Марша справедливости»

В Минске, где сегодня, как и в других городах Белоруссии, проходит акция «Марш справедливости», милиция начала задерживать вышедших на улицы людей.
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Машины с российскими номерами, «титушки» с дробовиками, резиденция Лукашенко в осаде — как разогнали «Марш справедливости» в Минске

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