Общество
РБКВ Минске начались задержания участников «Марша справедливости»
В Минске, где сегодня, как и в других городах Белоруссии, проходит акция «Марш справедливости», милиция начала задерживать вышедших на улицы людей.
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Общество
Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью Fox News, что пандемия коронавируса вероятнее всего закончится в 2022 году.
РИА Новости 12:43
Политика
Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии
Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор высказался о протестах в республике.
Газета.Ru 09:33
Происшествия
На Московском марафоне задержали 8 человек с оппозиционными флагами Белоруссии
В Москве на традиционном марафоне задержали 8 человек, которые пришли с бело-красно-белыми флагами Белоруссии, с которыми выходят на протест белорусская оппозиция.
Московский Комсомолец 11:08
Происшествия
Мать погибшего в ДТП Сергея Захарова простила Ефремова
РИА Новости 11:25
Кино
Умер актер Владимир Чуприков, сыгравший в фильме «Возвращение Мухтара»
Чуприков окончил студию при Центральном детском театре в 1988 году и сразу был принят в труппу РАМТа.
РИА Новости 10:12
Политика
США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ
Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском 13:28
Происшествия
В Подмосковье нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца
Следователи нашли могилу с телом самовольно захороненного младенца под Серпуховом, сообщает ГСУ СК по Московской области.
РИА Новости 06:39
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 3:2
«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings 08:59
Политика
Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий
Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru 11:50
Происшествия
Танк-памятник Т-34 загорелся в Нижегородской области
В Нижегородской области пожарные получили странный вызов: несколько очевидцев сообщили о возгорании долгие годы стоящего на постаменте танка Т-34.
Вести.Ru 09:54
Музыка
Оззи Осборн выпустил клип к своему классическому хиту «Crazy Train»
Афиша Daily 18 сентября в 16:21
Происшествия
Паром с одиннадцатью россиянами сел на мель в Финляндии
Пассажирский паром "Аморелла" компании Viking Line 20 сентября сел на мель около Аландских островов в Финляндии.
Российская газета 13:35
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии
«Манчестер Юнайтед» начал сезон в чемпионате Англии с поражения. В рамках 2-го тура «Красные Дьяволы» неожиданно уступили «Кристал Пэлас».
Vprognoze.ru вчера в 16:37
Общество
Правозащитники насчитали более 140 задержанных на акциях в Белоруссии
Минск, 20 сентября 2020, 20:28 — REGNUM 20 сентября в Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 140 человек.
REGNUM 13:28
Здоровье
Диетолог Андерссон перечислила полезные и недорогие продукты
Диетологи рассказали о семи дешевых и полезных продуктах, которые обязательно должны быть в рационе.
ToDay News Ufa 03:29
Общество
ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином
ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
У России оказалось боевых танков вдвое меньше, чем у США
У России оказалось боевых танков в два раза меньше, чем у США.
Вечерний курьер 07:26
Общество
В России указали на опасность разделения пенсионеров по сортам
В документе предусмотрена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на уровне 6,3 процента, а социальных пенсий — на уровне 2,6 процента.
Lenta.ru вчера в 20:57
Футбол
«Реал Сосьедад» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Sports.ru 08:15
Общество
Адвокат Ефремова Пашаев признался в получении миллионов от актера
Хорошие новости 07:38
Экономика
Белоруссия направит часть кредита на погашение долга перед «Газпромом»
Большую часть кредита в $500 млн, который Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), направят на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом».
Известия 07:47
Общество
21 сентября Россия откроет авиасообщение с Казахстаном и Кыргызстаном
Для граждан Казахстана и Кыргызстана с 21 сентября снимаются ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса.
Фергана 09:57
Культура
Сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» продлили на второй сезон
Российская газета 18 сентября в 03:45
Происшествия
В Петербурге нашли коляску с младенцем
Установлено, что в коляске находится девочка, на вид ей около полутора лет. Сейчас ребенок находится в больнице.
Российская газета 10:03
Политика
Тихановская прокомментировала отсутствие контактов с Россией
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью РБК прокомментировала отсутствие у нее контактов с официальными представителями России.
Lenta.ru 05:41