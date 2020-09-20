В Минске, где сегодня, как и в других городах Белоруссии, проходит акция «Марш справедливости», милиция начала задерживать вышедших на улицы людей.

Политика Сын Лукашенко прокомментировал протесты в Белоруссии Помощник президента Белоруссии по национальной безопасности, старший сын Александра Лукашенко Виктор высказался о протестах в республике. 99

Политика США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений. 143

Футбол Арсенал (Тула) — Сочи 3:2 «Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.

Политика Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США. 87

Происшествия Танк-памятник Т-34 загорелся в Нижегородской области В Нижегородской области пожарные получили странный вызов: несколько очевидцев сообщили о возгорании долгие годы стоящего на постаменте танка Т-34. 31

Общество Правозащитники насчитали более 140 задержанных на акциях в Белоруссии Минск, 20 сентября 2020, 20:28 — REGNUM 20 сентября в Минске и других городах Белоруссии в ходе несанкционированных акций протеста были задержаны более 140 человек. 6

Общество ФБР ведет расследование отправки Трампу пакета с ядом рицином ФБР и Секретная служба США расследуют дело по отправке главе Белого дома Дональду Трампу пакета с ядом рицином. 740

Экономика Белоруссия направит часть кредита на погашение долга перед «Газпромом» Большую часть кредита в $500 млн, который Белоруссия получит по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), направят на погашение долга в $330 млн перед российским «Газпромом». 14

Происшествия В Петербурге нашли коляску с младенцем Установлено, что в коляске находится девочка, на вид ей около полутора лет. Сейчас ребенок находится в больнице. 41