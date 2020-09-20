В Минске начались задержания участников «Марша справедливости»
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В Минске, где сегодня, как и в других городах Белоруссии, проходит акция «Марш справедливости», милиция начала задерживать вышедших на улицы людей.В источнике
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