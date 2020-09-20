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РБК
РБК

В Минске начались задержания участников «Марша справедливости»

В Минске, где сегодня, как и в других городах Белоруссии, проходит акция «Марш справедливости», милиция начала задерживать вышедших на улицы людей.В источнике
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Комсомольская правда

По Минску прошел самый бестолковый марш протеста

Комсомольская правда14:25
КузПресс

В Минске проходит очередная многотысячная акция протеста

КузПресс04:12
Эхо Москвы

В городах Белоруссии в эти минуты проходит протестный «Марш солидарности»

Эхо Москвы11:03
РБК

В Минске начались задержания участников «Марша справедливости»

РБК07:51
Дождь

В Минске задержали более 80 участников «Марша справедливости»

Дождь07:45
BFM.ru

В Минске начались задержания

BFM.ru07:40
Фонтанка.Ру

Машины с российскими номерами, «титушки» с дробовиками, резиденция Лукашенко в осаде — как разогнали «Марш справедливости» в Минске

Фонтанка.Ру12:34

Число бедных в РФ во II квартале возросло на 1,3 млн человек

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года увеличилась на 1,3 млн человек по сравнению как со II кварталом 2019 года, так и с I кварталом 2020 года и составила 19,9 млн человек, сообщил в пятницу Росстат.
Интерфакс18 сентября в 12:27
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США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русском13:28
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Арсенал (Тула) — Сочи 3:2

«Арсенал» в матче 8-го тура РПЛ обыграл «Сочи» (3:2). Главным героем встречи стал хавбек туляков Сергей Ткачёв, отметившийся дублем.
Metaratings08:59

Герберт Ефремов ответил на заявление Трампа о краже технологий

Инженер-конструктор ракетно-космической техники Герберт Ефремов в интервью «Российской газете» опроверг заявление президента Дональда Трампа о том, что РФ создала гиперзвуковое оружие после того, как получила информацию об этих технологиях у США.
BFM.ru11:50
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Корабли Северного флота двинулись в сторону границы с США

Пресс-служба Северного флота опубликовала сообщение о том, что отряд суден, которые совершают арктический переход, активно движется к границе с Соединенными Штатами, находящейся в Беринговом проливе.
Discover24вчера в 12:18
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