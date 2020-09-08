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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минске на акции в поддержку Колесниковой начались задержания

Люди в балаклавах и без опознавательных знаков задержали участников акции протеста у Комаровского рынка в Минске. В числе задержанных были женщины, в том числе пожилые. По сообщению Tut.by, участников акции задержали после того, как те пытались защитить молодого человека.В источнике
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Интерфакс

На акции солидарности с Колесниковой в Минске прошли задержания

Интерфаксвчера в 13:15
Говорит Москва

ОМОН начал задержания протестующих в центре Минска

Говорит Москвавчера в 12:24
РИА Новости

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

РИА Новостивчера в 13:12
ТАСС

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ТАССвчера в 13:07
Дождь

В Минске на акции солидарности с Марией Колесниковой начались задержания

Дождьвчера в 11:51
РБК

В Минске начались задержания на акции в поддержку Колесниковой

РБКвчера в 11:38
Коммерсантъ

В Минске на акции в поддержку Колесниковой начались задержания

Коммерсантъвчера в 13:10
КП - Беларусь

В центре Минска ОМОН провёл жесткие задержания протестующих участников марша «Один за всех и все за одного»

КП - Беларусьвчера в 14:21

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Кaк рассказaл официальный представитель ГПК Антон Бычковский, Кравцов, Родненков и Колесниковa 8 сентября попытались выехать из республики через автодорожный пункт пропускa «Александровкa» на границe с Украиной, передает «РИА Новости».
Известия19:30
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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Песков назвал госдолг Белоруссии среди тем встречи Путина с Лукашенко

Пресс-секретарь отметил, что в условиях, когда Белоруссия переживает «такие непростые дни», общение Путина и Лукашенко по «актуальным вопросам» торгово-экономических отношений, включая вопрос белорусских долгов, «приобретает еще большую актуальность и важность».
РБК22:49
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На сколько критичен для россиян взлет курса евро выше 100 рублей

Специально для "Российской газеты" Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum, дал прогноз по дальнейшему ослаблению рубля и рассказал, как рекордный рост иностранных валют скажется на населении: - В рамках среды курс доллара может попытаться укрепиться в рамках коррекционного движения с целью 76 рублей.
Российская газета23:00

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
РИА Новостивчера в 15:55
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