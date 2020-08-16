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Росбалт

В Минске начались задержания участников многотысячной акции протеста

Милиция в Минске начала задерживать людей после масштабной акции протеста, передают белорусские СМИ.В источнике
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Накануне.Ru

СМИ: на митингах в Минске прошли задержания

Накануне.Ru18:38
Росбалт

В Минске начались задержания участников многотысячной акции протеста

Росбалт18:14
Интерфакс

В Минске начали задерживать участников акции протеста

Интерфаксвчера в 14:22
Lenta.ru

В Минске начались задержания протестующих

Lenta.ruвчера в 14:46
Коммерсантъ

СМИ сообщили о задержаниях на митингах в Минске

Коммерсантъвчера в 14:31
BFM.ru

СМИ сообщили о задержаниях в Минске

BFM.ruвчера в 14:22
РБК

СМИ сообщили о начавшихся задержаниях на митинге в Минске

РБКвчера в 15:11

Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму

За фразу про «два дня мучений» на телеведущую подписчики выплеснули столько негатива, что Бородина поспешила оправдать себя тем, что в отеле, где они и проведут большую часть отпуска, будут развлечения для детей и возможность отдохнуть для Ксении и ее супруга.
Бородину осудили за жалобы на отдых в Крыму
Невские Новостивчера в 03:59
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Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридус15 августа в 13:23
4,8K

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОССвчера в 23:53
1,4K

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

Армия обороны Израиля в понедельник сообщила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
ТАСС18:57
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ЗПИФы недвижимости выводят на биржу

ЗПИФы недвижимости выводят на биржу Московская биржа может уже в следующем году создать сервис по биржевому размещению паев закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФы) недвижимости, сейчас прорабатывается механизм.
Коммерсантъ18:13

Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом

Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия18:15

Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку

Минск, 16 августа 2020, 22:16 — REGNUM Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко, который по итогам прошедших в стране президентских выборов-2020 набрал более 80% голосов избирателей, должен уйти со своего поста.
REGNUMвчера в 15:16
2,1K

В мире зафиксировали рекордный прирост смертей от COVID-19 с апреля

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 21 миллион, скончались свыше 755 тысяч человек, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости15 августа в 14:49
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В НАТО опровергли данные о наращивании сил альянса в Восточной Европе

Информация наращивании вооруженных сил североатлантического альянса (НАТО) в Восточной Европе не соответствует действительности, заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, 16 августа сообщает ТАСС.
ИА Красная Веснавчера в 10:24
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