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Росбалт

В Минске начались задержания участников многотысячной акции протеста

Милиция в Минске начала задерживать людей после масштабной акции протеста, передают белорусские СМИ.В источнике
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Эхо Москвы

Белорусское МВД отвергает данные о задержаниях митингующих на воскресных акциях в Минске

Эхо Москвы20:05
Росбалт

В Минске начались задержания участников многотысячной акции протеста

Росбалт18:14
РБК

СМИ сообщили о начавшихся задержаниях на митинге в Минске

РБКвчера в 15:11
Lenta.ru

В Минске начались задержания протестующих

Lenta.ruвчера в 14:46
Коммерсантъ

СМИ сообщили о задержаниях на митингах в Минске

Коммерсантъвчера в 14:31
BFM.ru

СМИ сообщили о задержаниях в Минске

BFM.ruвчера в 14:22
Интерфакс

В Минске начали задерживать участников акции протеста

Интерфаксвчера в 14:22

Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей

Действующий президент США Дональд Трамп за последние несколько месяцев значительно сократил отставание по популярности среди избирателей от своего наиболее вероятного соперника на выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена.
Трамп значительно сократил отставание от Байдена среди избирателей
Известия22:32
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Раскрыт лучший материал одежды для защиты от коронавируса

Ученые из расположенных в Канаде Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета выяснили, что при нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградирует менее чем за сутки.
Lenta.ru19:02
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Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго против Ирана

Как пояснил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, российская делегация проголосовала против проекта резолюции, поскольку выступает против навязывания Ирану через Совбез эмбарго на поставки оружия.
Вечерняя Москва15 августа в 03:28
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Мишустин в рамках рабочей поездки на Дальний Восток прибыл в Магадан

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках поездки по дальневосточным регионам прибыл в Магадан, где планирует встретиться с губернатором области Сергеем Носовым и осмотреть социальные объекты и инфраструктуру.
Известия20:55
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Тихановская готовится объявить себя президентом Белоруссии

Светлана Тихановская, основной соперник Лукашенко на президентских выборах, готовится объявить себя президентом Белоруссии, заявила 16 августа представитель избирательного штаба Тихановской Анна Красулина в беседе с журналистами, сообщает Rzeczpospolita.
ИА Красная Веснавчера в 12:48
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