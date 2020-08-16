Косплей недели: Вампирелла, Marvel, NieR: Automata, Игра Престолов

Фотограф — Мария Ильина aka GREED Мелисандра — «Игра Престолов» Екатерина Потемкина с образом красной Мелисандры Асшайской как бы напоминает нам о том, что лето идёт к концу и зима-то уже близко.