Трамп одобрил сделку по покупке TikTok компанией Oracle

Первая корпорация может получить 12,5% акций приложения, а вторая - Walmart - 7,5%. Ранее сделка была одобрена президентом США Дональдом Трампом - он заявил об этом, выступая перед журналистами в Белом доме.