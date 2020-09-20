Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
RT на русском
RT на русском

В Минске на акции протеста начались задержания

В Минске задержаны несколько участников несанкционированной акции протеста, сообщила пресс-секретарь ГУВД Наталья Ганусевич.В источнике
Подробнее о событии
Национальная служба новостей

В Минске начались задержания участников протестов

Национальная служба новостей08:32
Телеканал 360°

Участников митинга в центре Минска начали задерживать

Телеканал 360°08:18
РИА Новости

В Минске протестующие попытались отобрать микрофон у журналистки

РИА Новостивчера в 10:07
Известия

В Минске начались задержания на акции оппозиции

Известия08:00
RT на русском

В Минске на акции протеста начались задержания

RT на русском07:51
РБК

На акции протеста в Минске начались задержания

РБКвчера в 10:06
Вести.Ru

На фоне задержаний в Минске ухудшилась связь

Вести.Ru08:15
КП - Беларусь

МВД сообщает, что в Минске 19 сентября «задержаны более 10 человек»

КП - Беларусьвчера в 11:10

Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске

Колонна из 10 БТР проследовала по проспекту Победителей в сторону президентской резиденции - дворца Независимости в Минске, в центре которого ожидается несанкционированный митинг оппозиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Колонна БТР проследовала к резиденции Лукашенко в Минске
РИА Новости07:34
1,7K

Уфа — ЦСКА 0:1

В девятом туре клуб на выезде сыграет с петербургским "Зенитом". Ранее "Уфа" и ЦСКА объявили составы на матч РПЛ.
Газета.Ru08:52