с чего всё началось

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала Олифер на странице в Facebook. Ранее пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что к работе приступили подгруппы контактной группы по Донбассу.

В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

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