Политика
РИА НовостиВ Минске началось заседание контактной группы по Донбассу
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала Олифер на странице в Facebook. Ранее пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что к работе приступили подгруппы контактной группы по Донбассу.
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с чего всё началось
Как пишет в Twitter МИД Белоруссии, на данный момент в Минске проходят заседания рабочих групп по экономическим, политическим вопросам, гуманитарным аспектам и проблемам безопасности.Аргументы и Фактывчера в 06:06
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В Минске приступила к работе Контактная группа по урегулированию в Донбассе
Аргументы и Фактывчера в 06:06
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