Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минске началось заседание контактной группы по Донбассу

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала Олифер на странице в Facebook. Ранее пресс-служба МИД Белоруссии сообщила, что к работе приступили подгруппы контактной группы по Донбассу.
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 МИД Белоруссии, на данный момент в Минске проходят заседания рабочих групп по экономическим, политическим вопросам, гуманитарным аспектам и проблемам безопасности.
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