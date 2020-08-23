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Юга.ру
Юга.ру

В Минске на мирное шествие вышли более 100 тыс. протестующих

23 августа, в 15-й день митингов, белорусы вышли на мирное шествие с красно-белыми флагами.В источнике
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Дождь

Протесты в Беларуси: день 15. Как это было

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Lenta.ru

В Минске начался «Марш новой Белоруссии»

Lenta.ru08:42
Rambler News Service

В центре Минска начинается акция против итогов президентских выборов

Rambler News Service08:23
Телеканал 360°

«Марш новой Белоруссии» начался в Минске

Телеканал 360°08:12
Известия

В Минске начинается «Марш новой Беларуси»

Известия06:42
REGNUM

В Минске начался «Марш новой Белоруссии»

REGNUM09:42
News.ru

Очередная акция протеста пройдёт в Минске 23 августа

News.ru00:17

В Москве за сутки скончались 10 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
RT на русском16:13
2,2K

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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