В Минске начался «Марш новой Беларуси»
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Сторонники оппозиции в Белоруссии вновь вышли на акции протеста «Марш новой Беларуси». Демонстранты направляются к площади Независимости и Дому правительства Минска. При этом в некоторых районах города проходят акции в поддержку избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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