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Пятый канал
Пятый канал

В Минске начался «Марш новой Беларуси»

Сторонники оппозиции в Белоруссии вновь вышли на акции протеста «Марш новой Беларуси». Демонстранты направляются к площади Независимости и Дому правительства Минска. При этом в некоторых районах города проходят акции в поддержку избранного президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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Дождь

В Минске начался «Марш новой Беларуси». Тысячи людей собрались на площади Независимости

Дождь07:41
Rambler News Service

В центре Минска начинается акция против итогов президентских выборов

Rambler News Service08:23
Телеканал 360°

«Марш новой Белоруссии» начался в Минске

Телеканал 360°08:12
Эхо Москвы

Акция под названием «Марш новой Белоруссии» проходит сегодня в Минске

Эхо Москвы09:02
Lenta.ru

В Минске начался «Марш новой Белоруссии»

Lenta.ru08:42
Известия

В Минске начинается «Марш новой Беларуси»

Известия06:42
News.ru

Очередная акция протеста пройдёт в Минске 23 августа

News.ru00:17

Уфа — Ростов 0:1

Полузащитник "Ростова" Роман Еременко пропустит матч четвертого тура чемпионата России по футболу против "Уфы" по медицинским показателям, сказал главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
Уфа — Ростов 0:1
РИА Новости09:20

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газетавчера в 04:22
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В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
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Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

Кононенко имеет «Золотую звезду» Героя Российской Федерации, награжден медалью «За заслуги в освоении космоса» и орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени, носит почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».
РБК13:56

ПСБ и Калужская область подписали соглашение о сотрудничестве

ПСБ и правительство Калужской области заключили соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроектов, госпрограмм, развития системы кредитования, в том числе предприятий МСП, а также льготного ипотечного кредитования в регионе, сообщает пресс-служба банка.
РИА Новости07:44
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Лавров назвал нереалистичными условия США по ДСНВ

Солнечногорск, Московская область, 23 августа 2020, 17:34 — REGNUM Соединенные Штаты выдвигают нереалистичные условия по сохранению договора по сокращению стратегического и наступательного вооружения (ДСНВ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
REGNUM10:34
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