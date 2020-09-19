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У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции

У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции, сообщает ТАСС. Как уточняется, организаторы несанкционированного марша призвали участников шествия приходить в яркой одежде.В источнике
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РБК

В Минске начался «блестящий марш» оппозиции

РБКвчера в 09:54
ТАСС

В Минске проходит марш оппозиции

ТАССвчера в 09:25
RT на русском

У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции

RT на русскомвчера в 09:15
Коммерсантъ

В Минске проходит женский марш

Коммерсантъвчера в 08:57
Известия

В Минске начался марш оппозиции

Известиявчера в 08:54
Московский Комсомолец

В Минске начался субботний женский марш

Московский Комсомолецвчера в 08:52
РИА Новости

В Минске начался женский митинг оппозиции

РИА Новостивчера в 08:28

Судьи засчитали гол Дзюбы в матче с «Уралом» после трёх минут просмотров на предмет офсайда

Судьи засчитали мяч нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) после длительного просмотра видеоповтора.
RT на русскомвчера в 11:09
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Банкиры предложили механизмы блокировки средств санкционных лиц

"Представители банков высказали свои предложения по механизмам замораживания и разблокировки денежных средств и иного имущества, формирования критериев перечня блокируемых лиц, а также применения к кредитным организациям санкций за нарушение требований по применению специальных экономических мер", - сообщили в пресс-службе.
ТАССвчера в 01:09

В Хабаровске прошел 11-й субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБКвчера в 03:37
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