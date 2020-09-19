Банкиры предложили механизмы блокировки средств санкционных лиц

"Представители банков высказали свои предложения по механизмам замораживания и разблокировки денежных средств и иного имущества, формирования критериев перечня блокируемых лиц, а также применения к кредитным организациям санкций за нарушение требований по применению специальных экономических мер", - сообщили в пресс-службе.