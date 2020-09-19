У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции
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У Комаровского рынка в Минске начался марш оппозиции, сообщает ТАСС. Как уточняется, организаторы несанкционированного марша призвали участников шествия приходить в яркой одежде.В источнике
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