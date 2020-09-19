Общество
Daily StormНа женском марше в Минске задержали более 200 человек
Правоохранители задержали в Минске порядка 200 участниц «Блестящего марша», сообщают местные СМИ. Часть задержанных отпустили, поскольку они не помещались в автозаки, утверждают очевидцы.
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Автоматически обработано 7415 источников, обновлено в 16:18, Ашберн
Общество
Неизвестные отправили Трампу посылку с ядом рицином
Неизвестные отправили президенту США Дональду Трампу посылку с ядом рицином, она перехвачена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух сотрудников правоохранительных органов.
Известия 15:24
Здоровье
Роспотребнадзор: в Петербурге школы могут закрыть из-за коронавируса
В Петербурге из-за COVID-19 школы могут снова закрыть на карантин, предупредили в Роспотребнадзоре.
Что происходит 01:54
Здоровье
Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19
Первым препаратом для амбулаторного лечения коронавирусной инфекции стал «Коронавир», он разрешен для продажи в аптеках России.
SMINEWS 03:38
Общество
Ведущего «Русского лото» Михаила Борисова госпитализировали в Москве
По данным 5-tv.ru, врачи не исключают, что он заразился коронавирусом. Михаил Борисов известен как ведущий передачи «Русское лото».
РБК 16:00
Происшествия
В США два человека погибли при стрельбе в штате Нью-Йорк
13 сентября стрельба произошла в торговом центре в городе Мишуока в штате Индиана, один человек погиб.
РБК 04:52
Политика
Глава Европарламента был разыгран пранкерами Вованом и Лексусом
Сассоли в разговоре по телефону выразил беспокойство по поводу нынешней ситуации в РБ.
ИнфоСМИ 11:44
Общество
Число задержанных в Минске возросло до 316 человек
Число задержанных участников женского марша в Минске возросло до 316 человек. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".
Московский Комсомолец 13:54
Политика
В МВД Белоруссии ответили на угрозу утечки данных силовиков
Глава пресс-службы МВД Белоруссии Ольга Чемоданова ответила на информацию об утечке личных данных силовиков. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:49
Шоу-бизнес
Седакова вышла замуж в третий раз: супругом стал баскетболист Тимма
Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма поженились 6 сентября, о чем артистка рассказала в своем Telegram-канале.
Gazeta.SPb вчера в 20:31
Армия и оружие
Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полета
Экипажем командовали генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий. Предыдущий рекорд также принадлежит Ту-160.
РБК 13:39
Политика
Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса
Глава делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук сообщил, что Киев не возражает против предоставления Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 13:20
Общество
Умер американский специалист по истории Советского Союза Стивен Коэн
В возрасте 81 года скончался от рака американский специалист по истории Советского Союза Стивен Коэн, передает телеканал RT.
Газета.Ru 15:56
Фигурное катание
Щербакова лидирует в короткой программе на Кубке России
Российская газета 11:21
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в заявлении столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с вирусом в Telegram.
RT на русском 16:12
Происшествия
Причиной ДТП с тремя погибшими в Краснодаре стало превышение скорости
Ставшее причиной неуправляемого заноса превышение скорости привело к ДТП с тремя погибшими в Юбилейном микрорайоне Краснодара, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ТАСС 14:42
Единоборства
Тайрон Вудли собирается доказать, что он лучший полусредневес в мире
Профессиональный боец, выступающий под эгидой UFC, Тайрон Вудли намерен заполучить титул сильнейшего в полусредней весовой категории.
CT news 12:43
Кино
Киану Ривз раскрыл детали четвертой части «Матрицы»
Стало известно, что в фильме можно будет увидеть Тринити, которую, как и прежде сыграет Кэри-Энн Мосс.
Evo-rus.com 02:04
Культура
Джигурда показал татуировки в эфире НТВ
Российский актер Никита Джигурда снял с себя рубашку и показал татуировки в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 17:22
Музыка
Умер экс-барабанщик рок-группы Uriah Heep Ли Керслейк
Лондон, 19 сентября 2020, 21:34 — REGNUM На 74-м году ушёл из жизни бывший барабанщик британского рок-коллектива Uriah Heep Ли Керслейк, 19 сентября сообщает журнал Rolling Stone.
REGNUM 14:34
Общество
Саратовский губернатор Валерий Радаев заразился коронавирусом
РИА Новости 06:45
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Воронежем
В результате лобового столкновения двух легковых машин в Воронежской области погибли четыре человеке, еще один пострадавший госпитализирован, сообщает 19 сентября РЕН ТВ.
Известия 15:58
Шоу-бизнес
Наталья Водянова вышла замуж за миллиардера Антуана Арно
Модель Наталья Водянова и миллиардер Антуан Арно официально стали мужем и женой.
Известия 14:16
Общество
Нейрохирург оценил шансы на восстановление Михаэля Шумахера
РИА Новости 11:19
Происшествия
Пожар в Ереване угрожает уникальному хранилищу древних рукописей
Огонь угрожает уникальному хранилищу древних рукописей "Матенадаран" в Ереване.
РЕН ТВ 15:32
Армия и оружие
Борисов: до конца года армию оснастят новым вооружением почти на 70%
Коммерсантъ 14:24
Кино
Объявлены победители российского фестиваля «Кинотавр» 2020 года
В Зимнем театре в Сочи объявили, кто стал победителем российского фестиваля «Кинотавр» в текущем году.
ToDay News Ufa 06:01
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью на востоке Москвы
"По уточненным данным, в ДТП пострадали три человека: водитель кареты скорой помощи и пациент, а также один человек, находившийся в маршрутке", - добавил он.
ТАСС 15:11
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун воссоздала сцену из «Основного инстинкта»
В ноябре 2019 года Стоун воссоздала сцену из фильма на глазах у сотен зрителей на сцене церемонии GQ Men of the Year Awards в Берлине.
Известия 02:25
Футбол
«Тоттенхэм» объявил об аренде футболиста «Реала» Бэйла
ТАСС Спорт 13:12