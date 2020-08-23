В Минске начинается «Марш новой Беларуси»

Сторонники оппозиции из разных районов Минска собираются в центре города на «Марш новой Беларуси». Участники планируют начать акцию протеста против результатов выборов президента страны на площади Независимости. Об этом 23 августа сообщает корреспондент «Известий» с места событий.