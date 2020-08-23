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Известия
Известия

В Минске начинается «Марш новой Беларуси»

Сторонники оппозиции из разных районов Минска собираются в центре города на «Марш новой Беларуси». Участники планируют начать акцию протеста против результатов выборов президента страны на площади Независимости. Об этом 23 августа сообщает корреспондент «Известий» с места событий.В источнике
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Rambler News Service

В центре Минска начинается акция против итогов президентских выборов

Rambler News Service08:23
Телеканал 360°

Протестный «Марш новой Белоруссии» начался в Минске

Телеканал 360°08:12
News.ru

Очередная акция протеста пройдёт в Минске 23 августа

News.ru00:17
Известия

В Минске начинается «Марш новой Беларуси»

Известия06:42
Аргументы недели

В Минске участники акции против Лукашенко начали формировать колонны. Первая выдвинулась в центр столицы

Аргументы недели06:39
Московский Комсомолец

В Минске начали формировать колонны, власти закрыли метро

Московский Комсомолец05:57
Дождь

В Минске начался «Марш новой Беларуси». Тысячи людей собрались на площади Независимости

Дождь07:41

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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Реаниматолог Навального рассказал, как всё было в Омске

Свою точку зрения на события, сопровождавшие 36 часов борьбы за жизнь российского несистемного оппозиционера Алексея Навального, опубликовал заведующий отделением анестезиологии–реанимации № 1 Пироговского центра Борис Теплых 22 августа на своей странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 08:08
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NASA сообщило о приближении астероида к Земле накануне выборов

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о приближении астероида диаметром от двух до четырех метров к Земле накануне назначенных на 3 ноября выборов в Соединенных Штатах.
МедиаПоток05:02
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Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
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