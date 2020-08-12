В Минске напали на съемочную группу Би-би-си
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В Минске во время протестов напали на съемочную группу Би-би-си. Об этом сообщает русская служба этого СМИ. По сообщению издания, у всех трех журналистов компании были аккредитации, выданные Министерством иностранных дел Беларуси.В источнике
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