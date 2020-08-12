В Минске напали на съемочную группу Би-би-си

В Минске во время протестов напали на съемочную группу Би-би-си. Об этом сообщает русская служба этого СМИ. По сообщению издания, у всех трех журналистов компании были аккредитации, выданные Министерством иностранных дел Беларуси.