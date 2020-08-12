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Афиша Daily
Афиша Daily

В Минске напали на съемочную группу Би-би-си

В Минске во время протестов напали на съемочную группу Би-би-си. Об этом сообщает русская служба этого СМИ. По сообщению издания, у всех трех журналистов компании были аккредитации, выданные Министерством иностранных дел Беларуси.В источнике
Подробнее о событии
REGNUM

В Би-би-си прокомментировали нападение на журналистов в Минске

REGNUM04:31
РБК

Би-би-си сообщило о нападении на свою съемочную группу в Минске

РБКвчера в 16:47
Известия

Русская служба Би-би-си заявила о нападении силовиков в Минске

Известия17:21
Газета.Ru

Силовики атаковали журналистов русской службы «Би-би-си» на протестах в Минске

Газета.Ru17:19
Эхо Москвы

Неизвестные напали в Минске на журналистов «Русской службы Би-би-си»

Эхо Москвы17:03
ТАСС

В Би-би-си призвали позволить аккредитованным журналистам делать свою работу в Белоруссии

ТАСС20:13
РЕН ТВ

«Русская служба BBC» заявила о нападении на журналистов в Минске

РЕН ТВвчера в 16:44

Росгвардия готовит назначения 24 генералов

По плану реформы, некоторые детали которой изучили «Известия», генералами полиции станут также руководители управлений Росгвардии по трем Северо-Кавказским республикам: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.
Росгвардия готовит назначения 24 генералов
Известия18:45
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Путин поручил проверить неготовые к бесплатному питанию школы

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
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В Госдуме оценили план Киева создать «комиссию правды» для Крыма

Ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич, офис которого находится в Херсонской области, заявил украинским СМИ, что после возвращения Крыма и народных республик Донбасса планируется создать "комиссию правды" для этих территорий.
РИА Новости02:07
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новости22:25
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«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru02:56

Украина пытается обвинить Россию в провокации в Азовском море

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший представитель президента Украины в так называемой Автономной республики Крым (с представительством в Херсоне) Борис Бабин, ссылаясь на слухи, заявил, что российский корабль в Азовском море приблизился к побережью Украины менее чем на 2 мили.
Новый День01:58
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