МВД Белоруссии нападает на журналистов и ломает их камеры
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Минск, 11 августа 2020, 21:29 — REGNUM В Минске 11 августа на улице Притыцкого, рядом с кинотеатром «Аврора» и станцией метро «Пушкинская» группа сотрудников МВД Белоруссии напала на журналиста: к нему применили силу, отобрали и сломали камеру. Инцидент зафиксировал корреспондент ИА REGNUM.В источнике
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