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REGNUM
REGNUM

МВД Белоруссии нападает на журналистов и ломает их камеры

Минск, 11 августа 2020, 21:29 — REGNUM В Минске 11 августа на улице Притыцкого, рядом с кинотеатром «Аврора» и станцией метро «Пушкинская» группа сотрудников МВД Белоруссии напала на журналиста: к нему применили силу, отобрали и сломали камеру. Инцидент зафиксировал корреспондент ИА REGNUM.В источнике
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ТАСС

В Би-би-си призвали позволить аккредитованным журналистам делать свою работу в Белоруссии

ТАСС20:13
Известия

Русская служба Би-би-си заявила о нападении силовиков в Минске

Известия17:21
РЕН ТВ

«Русская служба BBC» заявила о нападении на журналистов в Минске

РЕН ТВвчера в 16:44
Эхо Москвы

Неизвестные напали в Минске на журналистов «Русской службы Би-би-си»

Эхо Москвы17:03
РБК

Би-би-си сообщило о нападении на свою съемочную группу в Минске

РБКвчера в 16:47
Газета.Ru

Силовики атаковали журналистов русской службы «Би-би-си» на протестах в Минске

Газета.Ru17:19
REGNUM

В Минске совершено нападение на съёмочную группу «Русской службы Би-би-си»

REGNUMвчера в 16:23

Врач рассказал, что нельзя делать в день вакцинации от коронавируса

Во вторник Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
РИА Новости22:44
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Поклонникам певицы Нюши не понравился её пост про Байкал

Нюша высказалась по поводу нового закона о сплошных рубках леса вблизи Байкала Известная российская певица Нюша (Анна Шурочкина) недавно опубликовала в Instahgram пост про Байкал, вернее, про разрешение "Российским железным дорогам" на массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Байкал-Daily22:25

Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 10:58
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СК Белоруссии заподозрил двух россиян в участии в беспорядках

Граждане России Артем Важенков и Игорь Рогов проходят в статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске, сообщает «БелТА» со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии в среду, 12 августа.
Известия23:53
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