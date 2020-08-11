МВД Белоруссии нападает на журналистов и ломает их камеры

Минск, 11 августа 2020, 21:29 — REGNUM В Минске 11 августа на улице Притыцкого, рядом с кинотеатром «Аврора» и станцией метро «Пушкинская» группа сотрудников МВД Белоруссии напала на журналиста: к нему применили силу, отобрали и сломали камеру. Инцидент зафиксировал корреспондент ИА REGNUM.