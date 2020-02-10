Энергетика

Москва 24Москва 24В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФ

Белоруссия хочет покупать нефть в РФ в 2020 году по цене 83–85% от мировой без учета экспортной пошлины, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть

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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти

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В Минске рассказали о желаемой цене покупки нефти у России

Газета.Ru10 февраля в 16:13

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Коммерсантъ10 февраля в 12:07

В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой

ТАСС10 февраля в 11:49

Минск назвал желаемую цену на российскую нефть

REGNUMвчера в 00:35
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Общество

Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
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Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн руб. Первым об этом сообщил корреспондент РБК, который находился рядом с залом заседаний.
Ведомости 05:41
Общество

Убийцу Немцова хотят перевести из колонии в тюрьму

Газета.Ru 07:56
Происшествия

В Польше избили говоривших по-русски приезжих

В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Известия вчера в 08:42
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию и Сирию в гибели мирных жителей в Идлибе

Президент Турции Тайип Эрдоган высказал предположение, что военнослужащие России и Сирии наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.
Москва 24 05:03
Экономика

Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.
RT на русском 08:08
Кино

Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме

Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Московский Комсомолец вчера в 06:50
Политика

Жаров может уйти из Роскомнадзора в «Газпром-медиа»

Жарова в Роскомнадзоре может заменить Андрей Липов, начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, говорят все три собеседника «Ведомостей».
Ведомости 07:59
Авто

Опубликовали первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

В Сети опубликовали первые рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Патриот».
ToDay News Ufa 10 февраля в 06:34
Политика

ЦРУ в течение полувека читало секретную переписку более 120 стран

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использовало шифровальное оборудование подконтрольной швейцарской компании Crypto AG, чтобы изучать содержание секретной переписки более 120 государств мира в течение почти 50 лет.
Ведомости вчера в 23:06
Общество

Мишустин отметил недопустимость затягивания сроков по нацпроектам

25 декабря на последнем заседании старого состава кабмина с участием президента среди отстающих нацпроектов были названы «Цифровая экономика», «Здравоохранение» и «Демография».
Известия 06:39
Политика

Казахстан предложил России свое участие в «Силе Сибири — 2»

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев в ходе встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком предложил рассмотреть возможность прохождения газопровода "Сила Сибири-2" по территории республики с дальнейшим присоединением к газопроводной системе Китая "Запад – Восток", сообщила пресс-служба казахстанского министерства энергетики.
РИА Новости 08:54
Экономика

В Госдуме вернулись к снижению возраста для негосударственных пенсий

Законопроект о снижении на пять лет возраста для получения пенсии в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) может быть принят во втором чтении Госдумой РФ.
REGNUM вчера в 21:52
Кино

Россияне выбрали лучшую мелодраму XIX века

В результате анализа зрительских рейтингов лучшей мелодрамой 21 века признали «Дневник памяти», который сняли по одноименному роману Николаса Спаркса.
ToDay News Ufa 01:18
Футбол

Соболев рассказал о причине срыва трансфера в английский клуб

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал, что не смог перейти в клуб Английской премьер-лиги из-за проблем с рабочей визой.
News.ru 09:10
Общество

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»

Российские ученые и научные журналисты считают «дело Сети» (запрещенная в России террористическая организация) «целиком сфабрикованным».
Росбалт 08:45
Общество

СМИ сообщили, что Коби Брайант и его дочь были похоронены 7 февраля

Напомним, Коби Брайант погиб при крушении вертолета в американском штате Калифорния.
Вечерняя Москва 06:14
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Политика

В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Арахамия считает, что полуостров сможет получить воду, если «он отходят в Ростов, и мы устанавливаем контроль над границей».
Новые Известия 00:41
Общество

Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
RT на русском 05:02
Культура

Собчак ответила телезрителям на критику «передачи для быдла»

На Первом канале появилась новая программа «Док-Ток» с участием Ксении Собчак, которое зрители нарекли «шоу для быдла».
Телеканал 360° вчера в 18:59
Происшествия

Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Газета.Ru 05:53
Здоровье

В Челябинской области врача к ребёнку вызывали 327 раз

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сообщила, что к ребёнку родители вызывали врача на дом два дня.
Уральский меридиан 03:35
Общество

Фигуранты дела Baring Vostok отправлены из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из следственного изолятора под домашний арест до 12 апреля 2020 года.
Вести.Ru 08:56
Футбол

ЦСКА объявил, что не подпишет контракт с Караевым

Sports.ru 07:29
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Российская газета 01:44
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Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

Samsung представила линейку флагманских смартфонов Galaxy S20. Трансляция велась на YouTube-канале компании.
Lenta.ru вчера в 14:24
Происшествия

СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

RT на русском 08:26
Происшествия

Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
Lenta.ru 07:46
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