Белоруссия хочет покупать нефть в РФ в 2020 году по цене 83–85% от мировой без учета экспортной пошлины, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.

В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из РФ

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Экономика Мишустин и Греф прокомментировали решение о продаже акций Сбербанка Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава Сбербанка Герман Греф провели встречу, в ходе которой обсудили покупку правительством контрольного пакета акций банка у ЦБ, пишет РИА Новости.

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Политика ЦРУ в течение полувека читало секретную переписку более 120 стран Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использовало шифровальное оборудование подконтрольной швейцарской компании Crypto AG, чтобы изучать содержание секретной переписки более 120 государств мира в течение почти 50 лет.

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Общество Фигуранты дела Baring Vostok отправлены из СИЗО под домашний арест Мосгорсуд смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из следственного изолятора под домашний арест до 12 апреля 2020 года.