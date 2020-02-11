На прошлой неделе глава республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать у России нефть по мировым ценам. Однако, отмечал он, Москва настаивает на «существенной премии» за поставку. Ранее Лукашенко заявил о том, что Минск вынужден вести войну за энергоресурсы.

В Минске назвали цену российской нефти для Беларуси

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