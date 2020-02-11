Энергетика
Новые ВедомостиВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси
На прошлой неделе глава республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать у России нефть по мировым ценам. Однако, отмечал он, Москва настаивает на «существенной премии» за поставку. Ранее Лукашенко заявил о том, что Минск вынужден вести войну за энергоресурсы.
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В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть
Национальная служба новостейвчера в 02:49
Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской
Коммерсантъ10 февраля в 12:07
В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой
ТАСС10 февраля в 11:49
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Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
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Цены на Samsung Galaxy S10 падают на фоне выпуска линейки S20
Цена на момент появления в продаже составляла 71 тыс. руб, а за несколько дней до последней презентации компании Samsung - рухнула до 50 тыс. руб. Samsung Galaxy S10 + Ceramic является лимитированным устройством, обладает памятью в 1 ТБ и керамическим корпусом.
Экономика
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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В Свердловской области закрывают Среднеуральскую птицефабрику. Приставы приехали сюда 12 февраля, пишут местные СМИ.
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Путин назвал главные задачи властей в экономике
«Основная задача экономической повестки — запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти, а лучше 5–7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых», — цитирует слова президента пресс-служба Кремля.
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Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких
Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
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Сообщается о нанесении удара ВВС США по сирийской армии
Из Сирии приходят сообщения о том, что к нанесению ударов по сирийской правительственной армии подключились и Соединённые Штаты Америки.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Финансы
Официальный курс евро к рублю снизился
Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара вырос на 17,82 коп. и составил 63,949 руб. В свою очередь, курс евро снизился на 5,42 коп.
Происшествия
Два взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах
В офисе почтовой компании в районе Слотердейк в Амстердаме произошел взрыв, примерно через полчаса второе устройство сдетонировало в сортировочном центре PostNL в городе Керкраде на юго-востоке Нидерландов.
Происшествия
В Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков
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Иванович назвал цели «Зенита» в текущем сезоне
Защитник "Зенита" Бранислав Иванович назвал цели команды в текущем сезоне, передает Маrса.
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Испанские археологи нашли пещеру со следами древней резни
В Испании археологи обнаружили пещеру с останками жестоко убитых людей около 7,3 тысячи лет назад.
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В Microsoft разработали эмулятор Windows 10X
В компании Microsoft разработали эмулятор ОС Windows 10X, представленной осенью 2019 года на ноутбуке Surface Neo с двумя экранами.
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Известная российская телеведущая Ксения Собчак дала ответ критикам своего нового шоу на Первом канале "Док-Ток".
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В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
Биатлон
Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону
Смешанная эстафета станет первой гонкой турнира, который пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.
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Шоу-бизнес
Эшли Грэм выложила честное фото в белье после родов
Эшли показала свою фигуру после родов. И, надо сказать, изменилась она довольно сильно.
Общество
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Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
Армия и оружие
В НАТО заявили о намерении избежать гонки вооружений с Россией
НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.