Энергетика

Новые ВедомостиНовые ВедомостиВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси

На прошлой неделе глава республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова покупать у России нефть по мировым ценам. Однако, отмечал он, Москва настаивает на «существенной премии» за поставку. Ранее Лукашенко заявил о том, что Минск вынужден вести войну за энергоресурсы.
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В России назвали несбыточными мечты Минска об идеальной цене на нефть

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RT на русском10 февраля в 11:11
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