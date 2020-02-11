Энергетика
Вестник КавказаВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси
Крутой добавил, что контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, у Беларуси пока нет, но они "могут появиться", процесс продвигается в режиме онлайн.
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Минск заявил о договоренностях по закупкам нефти у России по цене ниже мировой
Взгляд.рувчера в 11:08
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая
КП - Беларусьвчера в 13:24
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Со смеявшейся над льготами ведущей новостей руководство регионального филиала ВГТРК провело беседу, но решение о дальнейшей ее судьбе на телеканале еще не принято.
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Армия и оружие
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На улицах США замечена боевая машина, которая по виду напоминает российский танк Т-90.
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Футбол
Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни
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Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана
Несколько рейсов задерживаются с прибытием во Владивосток из-за тумана в приморской столице, два самолета ушли на запасной аэродром в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы авиаузла.
Общество
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере снова увеличилось
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Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов
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Общество
Немецкая медсестра сравнила врачей в России и Германии
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США хотят серьезно обсудить с Россией и КНР сокращение ядерных запасов
США рассчитывают на "серьезное" обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Nissan может приостановить выпуск автомобилей в России
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Дальше первого раунда команда не проходила.
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Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании
В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.