Энергетика
RT на русскомВ Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.
Читать в источнике
Оценить369
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Показать все источники
Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая
КП - Беларусьвчера в 13:24
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Наука
Шерстистые мамонты массово вымерли из-за инбридинга
Экономика
Правительство планирует выкупить акции Сбербанка у ЦБ
В Минфине заявили, что правительство планирует выкупить долю Центробанка в Сбербанке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Киберспорт
Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles
Армия и оружие
Эксперт объяснил просьбу Турции к НАТО о поддержке в Идлибе
Накануне представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил: Анкара ждет от НАТО поддержки в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Общество
У жительницы Тулы в квартире взорвалась колбаса
В комментариях пользователи предположили, что до покупки колбаса могла быть заморожена, а потом разогрета в микроволновой печи.
Общество
МВД РФ предложило фиксировать техосмотр на видео
В МВД России разработали правила ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО), сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.
Политика
Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным публикации в Telegram-каналах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным обсуждал публикации на белорусскую тему в российских СМИ и Telegram-каналах.
Происшествия
Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов
Медбрат-анестезист пермской больницы имени Гринберга Сергей Калинин взял на себя ответственность за публикацию анонимных сообщений об убийстве ветеранов посредством отключения их от аппарата искусственной вентиляции легких.
Политика
В МИД России спрогнозировали срыв нормандского саммита в апреле
Замглавы МИД напомнил, что на первой встрече "нормандского формата" в Париже лидеры стран договорились о разведении сил вдоль линии соприкосновения, открытии новых пропускных пунктов, обмене пленными, законодательном закреплении Киевом "формулы Штайнмайера" и согласовании правовых аспектов Донбасса.
Общество
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Общество
Юрий Дудь выпустил фильм о проблеме распространения ВИЧ в России
Журналист Юрий Дудь выпустил новый почти двухчасовой документальный фильм ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят .
Армия и оружие
В Донбасс приехала делегация аппарата военного атташе США
Не исключаем, что эта активность связана с работой в зоне проведения «ООС» делегации аппарата военного атташе при посольстве США в Украине с 10 по 14 февраля этого года, - говорится в сообщении.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Шоу-бизнес
Старший внук королевы Елизаветы разводится с женой
Старший внук королевы Великобритании Елизаветы II Питер Филлипс сообщил о разводе с Отам Келли, с которой прожил в браке 12 лет.
Футбол
Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе Сёмина из «Локомотива»
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию СМИ о возможном уходе из команды главного тренера Юрия Сёмина.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Культура
«Оскар» установил антирекорд по просмотрам
Здоровье
Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
Ошибки врачей приводят к 70 тысячам случаев осложнений у пациентов в год.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Происшествия
Полиция проверит сообщение о «выгуливании» девушки в Нижнем Новгороде
Полиция проводит проверку после появления в интернете ролика, в котором нижегородский блогер "выгуливает" на поводке по торговому центру девушку в нижнем белье и БДСМ-маске, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Политика
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и назначил на эту должность Андрея Ермака.
Единоборства
Нурмагомедов занял первое место рейтинга лучших бойцов MMA
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов занял первое место в обновленном рейтинге крупнейшего портала по смешанным единоборствам Sherdog.
Общество
В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе огласил приговор членам террористической организации "Сеть", запрещенной в России.