Энергетика
Вестник КавказаВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси
Крутой добавил, что контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, у Беларуси пока нет, но они "могут появиться", процесс продвигается в режиме онлайн.
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Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской
Коммерсантъ10 февраля в 12:07
В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой
ТАСС10 февраля в 11:49
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Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
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В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского
Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.
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Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
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Ермаков дисквалифицирован на 2 матча за контакт с судьей
КХЛ наказала защитника «Сибири» Андрея Ермакова за инцидент в матче регулярного чемпионата против «Куньлуня» (0:3). Во время вбрасывания хоккеист сбил с ног арбитра.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
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Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
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Минюст РФ внес «Радио Свобода» в реестр СМИ-иноагентов
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Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
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Политика
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Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Общество
Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт
Круизный лайнер Westerdam, которому запретили заход в порты несколько стран из-за предполагаемой опасности распространения коронавируса, сможет пришвартоваться в Камбодже, все пассажиры смогут покинуть судно, сообщила компания Holland America Line.
Армия и оружие
В НАТО призвали Асада «остановить нападения» в Идлибе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Идлибе, призвав президента Сирии Башара Асада «прекратить нападения».
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Армия и оружие
Пентагон заподозрил российские спутники в слежке за американским
В феврале американские СМИ сообщили, что российский спутник «Космос-2542» подозревают в слежке за USA 245.
Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Хоккей
Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ
У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джея Боумистера во время матча произошел сердечный приступ, сообщает телеканал «360».
Политика
Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
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Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино
Политика
Кто заменит «преемницу» Ангелы Меркель на посту лидера ХДС
После заявления об отставке "преемницы" Меркель с должности лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, партия погружается в кризис, а вопрос о будущем председателе, по сути, превращается в дилемму, кому Ангела Меркель может отдать власть.
Здоровье
На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
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Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.