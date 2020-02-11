Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси

Крутой добавил, что контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, у Беларуси пока нет, но они "могут появиться", процесс продвигается в режиме онлайн.
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В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России

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Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»

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Газета.Ru 11:43
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Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт

Круизный лайнер Westerdam, которому запретили заход в порты несколько стран из-за предполагаемой опасности распространения коронавируса, сможет пришвартоваться в Камбодже, все пассажиры смогут покинуть судно, сообщила компания Holland America Line.
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Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

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Потерявший сознание хоккеист «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ

У защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Джея Боумистера во время матча произошел сердечный приступ, сообщает телеканал «360».
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Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой.
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