Энергетика
Вестник КавказаВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси
Крутой добавил, что контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, у Беларуси пока нет, но они "могут появиться", процесс продвигается в режиме онлайн.
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Белоруссия еще не подписала контракты на поставку нефти взамен российской
Коммерсантъ10 февраля в 12:07
В Белоруссии заявили, что будут покупать нефть в России по цене в 83-85% от мировой
ТАСС10 февраля в 11:49
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Крутой о цене на нефть для Беларуси: Чистая цена между компаниями - по сути, мировая
КП - Беларусь10 февраля в 13:24
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
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