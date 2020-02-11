Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаВ Минске назвали цену российской нефти для Беларуси

Крутой добавил, что контрактов на поставку нефти, альтернативной российской, у Беларуси пока нет, но они "могут появиться", процесс продвигается в режиме онлайн.
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