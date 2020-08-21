Анализы не выявили наличие ядов в организме Навального

Ранее директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил журналистам со ссылкой на сотрудника полиции, что в организме Навального обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих.