Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

В Минске назвали отказ от отечественной продукции самоубийством

Ранее в некоторых Telegram-каналах появились призывы не покупать белорусские товары, не платить налоги и затягивать с оплатой поставок и коммунальных услуг.В источнике

В Симферополе ограничат подачу воды

В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов с понедельника, 24 августа, начнут проводить поэтапное ограничение подачи воды, сообщил глава госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Газета.Ru17:21
127

Врач Навального Анастасия Васильева не верит диагнозу омских врачей

Лечащий врач политика Алексея Навального, лидер профсоюза «Альянс Врачей» Анастасия Васильева не поверила омским врачам, заявившим, что у политика «нарушение обмена веществ» предположительно на фоне снижения уровня сахара в крови.
Росбалт07:51
2

Жонглировавшего ребенком отца могут лишить родительских прав

Исковое заявление о лишении родительских прав отца и матери, ранее опубликовавших видео с издевательствами над младенцем, подано в Центральный районный суд Сочи, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
РИА Новости03:31
97

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
201