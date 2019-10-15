Политика
ТК ЗвездаВ Минске не смогли договориться о разведении сил в Донбассе
Во время встречи в Минске трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины не смогла согласовать новые сроки разведения сил на пилотных участках в Донбассе - в населенных пунктах Петровское и Золотое, пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник на переговорах.
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Трехсторонняя контактная группа по Украине обсудит сегодня разведения войск в Донбассе
Эхо Москвывчера в 17:00
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