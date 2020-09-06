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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.В источнике
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News.ru

Неизвестные в масках устроили погром в минском кафе и задержали посетителей

News.ru03:13
ЯмалPRO

В столице Белоруссии неизвестные в масках избивали мирных демонстрантов и громили кафе

ЯмалPRO00:28
Российский Диалог

В Минске неизвестные в балаклавах избили дубинками сторонников оппозиции

Российский Диалогвчера в 12:30
Life.ru

В Минске неизвестные в масках разгромили кафе и задержали несколько человек

Life.ruвчера в 13:55
Московский Комсомолец

Силовики дубинками разгромили кафе в Минске, чтобы поймать митингующих

Московский Комсомолецвчера в 12:50
Lenta.ru

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Lenta.ruвчера в 12:44
RuNews24.ru

В центре Минска неизвестные в масках разгромили кафе и задержали людей

RuNews24.ruвчера в 14:25

Поразительные изменения. Опубликован первый скриншот Crysis Remastered

Скриншот из Crysis Remastered: Скриншот из оригинала: Ремастер выйдет 18 сентября на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Ранее разработчики представили тизер, где сравнивается графика оригинала 2007 года и обновлённой версии.
Чемпионатвчера в 16:18
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Высокинский поручил подготовить проект канатной дороги

«Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Уктус» осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта — кресельной канатной дороги», — сказано в постановлении.
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Ведомостивчера в 09:21
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Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple

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