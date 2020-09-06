В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе
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Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.В источнике
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