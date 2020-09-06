Россия получила шанс на вторую корзину жеребьевки отбора ЧМ-2022

Если место в двадцатке лучших европейских сборных удастся удержать за шесть предстоящих в октябре-ноябре матчей (4 в Лиге наций, а также товарищеские с Молдавией и Швецией), то нас посеют во второй корзине отборочного турнира ЧМ-2022.