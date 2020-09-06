В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе
Смотрите также
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке
Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков
В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
Адвокат Ефремова попросил суд вынести приговор без лишения свободы
Очевидцы сообщили о десяти БТР у резиденции Лукашенко в Минске
В Минске проходит акция протеста оппозиции
В Минске на акции протеста студентов начались задержания
В МВД Белоруссии назвали число задержанных на акциях протеста
Против протестующих в Минске применили слезоточивый газ
Джоковича дисквалифицировали на US Open за попадание мячом в судью
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 27 млн
Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков
Сборная России обыграла команду Венгрии в матче Лиги наций
В Японии из-за тайфуна «Хайшэнь» пострадали до 40 человек
Джонсон допустил заключение торговой сделки между Великобританией и ЕС
Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.В источнике
Подробнее о событии
Силовики дубинками разгромили кафе в Минске, чтобы поймать митингующих
Московский Комсомолецвчера в 12:50
В Минске неизвестные в балаклавах избили дубинками сторонников оппозиции
Российский Диалогвчера в 12:30