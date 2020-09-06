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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.В источнике
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RuNews24.ru

В центре Минска неизвестные в масках разгромили кафе и задержали людей

RuNews24.ruвчера в 14:25
Life.ru

В Минске неизвестные в масках разгромили кафе и задержали несколько человек

Life.ruвчера в 13:55
Московский Комсомолец

Силовики дубинками разгромили кафе в Минске, чтобы поймать митингующих

Московский Комсомолецвчера в 12:50
Lenta.ru

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Lenta.ruвчера в 12:44
Российский Диалог

В Минске неизвестные в балаклавах избили дубинками сторонников оппозиции

Российский Диалогвчера в 12:30

В ООН заявили, что за водоснабжение Крыма отвечает и Россия, и Украина

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
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Кипрская газета назвала имена 34 владельцев «золотых паспортов»

Многие российские, украинские и сирийские предприниматели, которые относились к группе лиц "повышенного риска", находились под следствием или чей бизнес подпадал под санкции или административные штрафы, получили вместе с членами своих семей гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции в 2008-2012 годах.
ТАСС22:28
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Россия получила шанс на вторую корзину жеребьевки отбора ЧМ-2022

Если место в двадцатке лучших европейских сборных удастся удержать за шесть предстоящих в октябре-ноябре матчей (4 в Лиге наций, а также товарищеские с Молдавией и Швецией), то нас посеют во второй корзине отборочного турнира ЧМ-2022.
Спорт-Экспрессвчера в 14:40

Овощи, которые снижают риск ранней смерти от болезней сердца

Наиболее частой причиной ранней смерти становятся сердечно-сосудистого заболевания, которые обычно бывают связаны с состояниями, включающими сужение или закупорку кровеносных сосудов, провоцирующих развитие процессов, ведущих к боли в груди (стенокардии), сердечному приступу или инсульту.
MedikForum.ru19:30

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомостивчера в 09:21
3,7K

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.
РИА Новостивчера в 13:54
1,4K

Российские банки отменили кредитные каникулы 15 тыс. заемщиков

Российские банки в августе отказали около 15 тыс. заемщиков в предоставлении кредитных каникул, так как те не смогли подтвердить право на льготу в течение 120 дней, следует из данных Банка России, с которыми ознакомилась газета «Известия».
РБК20:01
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В США завершили сборку главного зеркала нового космического телескопа

Вашингтон, 6 сентября 2020, 13:38 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и некоторых американских научно-исследовательских институтов завершили сборку главного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (RST).
REGNUMвчера в 06:38
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