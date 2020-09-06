Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.В источнике
Подробнее о событии
Life.ru

В Минске неизвестные в масках разгромили кафе и задержали несколько человек

Life.ruвчера в 13:55
ЯмалPRO

В столице Белоруссии неизвестные в масках избивали мирных демонстрантов и громили кафе

ЯмалPRO00:28
RuNews24.ru

В центре Минска неизвестные в масках разгромили кафе и задержали людей

RuNews24.ruвчера в 14:25
Новая газета

Что произошло за ночь 7 сентября. Коротко

Новая газета01:00
Московский Комсомолец

Силовики дубинками разгромили кафе в Минске, чтобы поймать митингующих

Московский Комсомолецвчера в 12:50
Lenta.ru

В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Lenta.ruвчера в 12:44
Российский Диалог

В Минске неизвестные в балаклавах избили дубинками сторонников оппозиции

Российский Диалогвчера в 12:30

Сборная Испании разгромила команду Украины в матче Лиги Наций

Сборная Испании по футболу в матче второго тура Лиги Наций УЕФА разгромила команду Украины – 4:0. Ключевым эпизодом игры стали стартовые полчаса – в начале матча защитник испанцев Серхио Рамос реализовал пенальти, а затем удвоил преимущество.
Общественная служба новостей18:11

Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений.
Газета.Ruвчера в 13:48
323

Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ruвчера в 22:06
2

Опубликован текст обращения российских врачей по делу Навального

В сообщении сказано, что российских врачей потрясла болезнь Навального, специалисты из РФ прилагали максимум усилий для того, чтобы стабилизировать его состояние, когда тот поступил в омское медицинское учреждение.
Evo-rus.comвчера в 06:24
1,7K