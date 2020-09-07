Одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана в Минске
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Белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что Колесникову задержали возле Национального художественного музея. Неизвестные люди посадили в ее микроавтобус с надписью "Связь" и увезли. Вместе с тем белорусская милиция не подтверждает информацию о задержании.В источнике
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