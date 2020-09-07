Белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что Колесникову задержали возле Национального художественного музея. Неизвестные люди посадили в ее микроавтобус с надписью "Связь" и увезли. Вместе с тем белорусская милиция не подтверждает информацию о задержании.