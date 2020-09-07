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Вести.Ru
Вести.Ru

Одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана в Минске

Белорусские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что Колесникову задержали возле Национального художественного музея. Неизвестные люди посадили в ее микроавтобус с надписью "Связь" и увезли. Вместе с тем белорусская милиция не подтверждает информацию о задержании.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Задержание лидера белорусской оппозиции Колесниковой попало на видео

Lenta.ru10:09
Интерфакс

В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову

Интерфакс04:27
Эхо Москвы

Совет белорусской оппозиции потребовал немедленно освободить Марию Колесникову и других членов организации

Эхо Москвы09:33
РБК

СМИ сообщили о похищении в Белоруссии Колесниковой

РБК04:51
Коммерсантъ

В Минске пропала Мария Колесникова

Коммерсантъ04:29
ТАСС

Колесникова не отвечает на звонки, но ее телефон не отключен

ТАСС08:42
URA.Ru

В Минске похитили одного из лидеров оппозиции

URA.Ru04:27
КП - Беларусь

Координационный совет: «Неизвестными людьми в центре Минска похищена Мария Колесникова»

КП - Беларусь04:54

Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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Отказавшаяся покидать Ухань без собаки украинка увела из семьи главу миграционной службы

Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале наотрез отказалась эвакуироваться из очага коронавирусной инфекции — города Ухань — без своей собаки, рассказала о своём романе с главой Госмиграционной службы Украины Максимом Соколюком.
Life.ru05:14

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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В МИД Сербии назвали исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

Конфликт вокруг высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите президента Сербии Александра Вучича в США исчерпан, дело «закрыто» и не скажется на российско-сербских отношениях.
РБК09:35
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Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Андрей Шевченко, возглавляющий национальную сборную Украины, подвёл итог встречи против сборной Испании "Жовто-блактиные" уступили в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" со счётом 0:4.
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