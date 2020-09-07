Около 10:05 у Национального художественного музея Колесникову задержали мужчины в штатском и в масках, сообщила читательница портала. По ее словам, Колесникову посадили в микроавтобус "Соболь" с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Снять задержание на телефон свидетельница побоялась.