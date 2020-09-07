В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову
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Около 10:05 у Национального художественного музея Колесникову задержали мужчины в штатском и в масках, сообщила читательница портала. По ее словам, Колесникову посадили в микроавтобус "Соболь" с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Снять задержание на телефон свидетельница побоялась.В источнике
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В Беларуси Координационный совет оппозиции потерял связь с Марией Колесниковой
Комсомольская правда04:29