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Интерфакс
Интерфакс

В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову

Около 10:05 у Национального художественного музея Колесникову задержали мужчины в штатском и в масках, сообщила читательница портала. По ее словам, Колесникову посадили в микроавтобус "Соболь" с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Снять задержание на телефон свидетельница побоялась.В источнике
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Lenta.ru

Лидер белорусской оппозиции похищена в центре Минска

Lenta.ru06:09
РБК

СМИ сообщили о похищении в Белоруссии Колесниковой

РБК04:51
Комсомольская правда

В Беларуси Координационный совет оппозиции потерял связь с Марией Колесниковой

Комсомольская правда04:29
Коммерсантъ

В Минске пропала Мария Колесникова

Коммерсантъ04:29
URA.Ru

В Минске похитили одного из лидеров оппозиции

URA.Ru04:27
Интерфакс

В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову

Интерфакс04:27
ТАСС

В КС оппозиции Белоруссии потеряли связь с Марией Колесниковой

ТАСС04:19
КП - Беларусь

Координационный совет: «Неизвестными людьми в центре Минска похищена Мария Колесникова»

КП - Беларусь04:54

Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Известия08:51
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Врачи вывели Навального из искусственной комы

Состояние здоровья Алексея Навального улучшилось, его постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь, пациента вывели из медикаментозной комы, говорится в сообщении клиники Charite.
Газета.Ru12:05
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Глава ВОЗ посоветовал странам готовиться к новой пандемии

Вспышки болезней и пандемии являются частью жизни человека и все государства должны быть готовы к ним в большей степени, чем при нынешней пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
РБК11:59
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском06:09
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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