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Интерфакс
Интерфакс

В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову

Около 10:05 у Национального художественного музея Колесникову задержали мужчины в штатском и в масках, сообщила читательница портала. По ее словам, Колесникову посадили в микроавтобус "Соболь" с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Снять задержание на телефон свидетельница побоялась.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Колесникова не отвечает на звонки, но ее телефон не отключен

ТАСС08:42
Интерфакс

В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову

Интерфакс04:27
РБК

СМИ сообщили о похищении в Белоруссии Колесниковой

РБК04:51
Коммерсантъ

В Минске пропала Мария Колесникова

Коммерсантъ04:29
URA.Ru

В Минске похитили одного из лидеров оппозиции

URA.Ru04:27
Lenta.ru

Лидер белорусской оппозиции похищена в центре Минска

Lenta.ru06:09
РЕН ТВ

Милиция Минска заявила, что не задерживала сторонницу Тихановской

РЕН ТВ04:52
КП - Беларусь

Координационный совет: «Неизвестными людьми в центре Минска похищена Мария Колесникова»

КП - Беларусь04:54

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
96

Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение Колесниковой

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская возложила на власти Белоруссии ответственность за исчезновение члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой.
ТАСС06:30
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

В Кремле не оценивают переданную Минском запись разговора Берлина и Варшавы про Алексея Навального, это работа спецслужб, что они и делают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости05:41
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В Белоруссии артиллерию и резерв танков привели в высшую боеготовность

«С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения», — передает RT.
CT news09:17
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