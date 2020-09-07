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РИА Новости
РИА Новости

Минская милиция проверяет сообщения о похищении Марии Колесниковой

Милиция Минска уточняет информацию о якобы похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.В источнике
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Коммерсантъ

В Минске пропала Мария Колесникова

Коммерсантъ04:29
РБК

СМИ сообщили о похищении в Белоруссии Колесниковой

РБК04:51
РИА Новости

Минская милиция проверяет сообщения о похищении Марии Колесниковой

РИА Новости04:30
РЕН ТВ

Европа заинтересовалась пропажей соратницы Тихановской в Минске

РЕН ТВ07:17
Интерфакс

В Минске неизвестные захватили и увезли Марию Колесникову

Интерфакс04:27
URA.Ru

В Минске похитили одного из лидеров оппозиции

URA.Ru04:27
ТАСС

В КС оппозиции Белоруссии потеряли связь с Марией Колесниковой

ТАСС04:19
КП - Беларусь

Неизвестные похитили Марию Колесникову возле Художественного музея в Минске 7 сентября

КП - Беларусь04:54

В Карелии нашли следы нескольких поселений каменного века

Российские археологи обнаружили сразу несколько поселений древних людей, которые жили на территории Карелии в эпоху мезолита, проводя раскопки в окрестностях реки Ууксунйоки, где сейчас строится трасса Олонец-Вяртсиля.
ТАСС Наука 05:54
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Пашаев заявил о намерении выложить запись суда над Ефремовым

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, заявил в понедельник, 7 сентября, о намерении выложить запись суда над своим клиентом в открытый доступ.
Известия06:34
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Меркель допустила санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Канцлер германии Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций в отношении «Северного потока-2» в ответ на предполагаемое отравление основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом «Новичок», сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта.
Ведомости07:34
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Хоккеисты «Сибири» посетили мемориал, посвященный «Локомотиву»

Хоккеисты новосибирской "Сибири" перед игрой регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой "Северсталью" посетили мемориал, посвященный игрокам и тренерам ярославского "Локомотива", погибшим в авиакатастрофе девять лет назад.
РИА Новости05:36
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com05:48
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