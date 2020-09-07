Минская милиция проверяет сообщения о похищении Марии Колесниковой
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Милиция Минска уточняет информацию о якобы похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.В источнике
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