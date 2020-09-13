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Стрельба человека в маске во время протестов в Минске попала на видео

Видео в своём Telegram-канале опубликовало издание tut.by. На кадрах видно, что митингующие направляются в сторону оператора, а за ними следуют неизвестные люди в масках, один из которых остановился и выстрелил в воздух из ружья.В источнике
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ИА Красная Весна

На протестах в Минске прозвучал ружейный выстрел

ИА Красная Веснавчера в 13:05
Московский Комсомолец

В Минске неизвестный в маске выстрелил в воздух во время протестов

Московский Комсомолецвчера в 12:35
Моя Москва.онлайн

Неизвестный стреляет из ружья во время протестов в Минске

Моя Москва.онлайнвчера в 11:53
Интерфакс

Человек в бронежилете выстрелил в воздух рядом с протестующими в Минске

Интерфаксвчера в 12:16
ТАСС

Неизвестный в маске произвел выстрел в воздух в месте проведения акции протеста в Минске

ТАССвчера в 12:09
News.ru

Стрельба человека в маске во время протестов в Минске попала на видео

News.ruвчера в 12:34
Life.ru

В Минске толпа неизвестных в балаклавах напала на протестующих — видео

Life.ruвчера в 08:10

В Британии заявили об опасности российской ракеты «Буревестник»

«Москва испытывает дозвуковую систему крылатых ракет с ядерной установкой, которая имеет глобальный охват и позволит атаковать с неожиданных направлений», — заявил Хокенхалл, выступая на брифинге в в разведывательном центре 5-Eyes.
РБКвчера в 12:16
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CNN: в США полицейского уволили после избиения афроамериканца

Заместителя шерифа полиции округа Клейтон (штат Джорджия) уволили в воскресенье за чрезмерное применение силы в отношении афроамериканца Родерика Уолкера, после того как в социальных сетях распространились кадры его задержания.
ТАСС18:02
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Газизов: «Спартак» заслуживает похвалы после поражения от ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает, что матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА, который завершился победой армейского клуба со счетом 3:1, несмотря на поражение, получился «интересным и захватывающим».
Комсомольская правда17:49

Депутат осудила заявления Украины о подаче воды в Крым

"Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательств по водоснабжению или поставке других ресурсов, а касаются обеспечения других прав человека", - говорится в заявлении так называемого представительства президента Украины в республике Крым, которое было опубликовано в Facebook.
Газета.Ruвчера в 16:28
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