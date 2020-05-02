Коронавирус
Московский КомсомолецВ Минске объяснили отказ Лукашенко проходить тест на коронавирус
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Луккашенко до сиж пор не делал тест на коронавирус. "В этом нет никакой необходимости – вот единственная причина, по которой так происходит", - объяснила она в эфире белорусского ТВ.
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с чего всё началось
«Президент живет за городом, фактически в деревне, за многие-многие годы не менял своих привычек, ведет здоровый образ жизни, у него крепкий иммунитет, он себя хорошо чувствует», — сказала она в эфире телеканала «Беларусь 1».Известиявчера в 13:51
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:47, Ашберн
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
В некоторых европейских странах высокий уровень смертности от COVID-19 связан с недостатком у населения витамина D. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.
BFM.ru 02:33
Экономика
ФНС раскрыла сумму полученной крупным бизнесом отсрочки по налогам
Общая сумма уже предоставленной отсрочки в 750 млн руб. незначительна, прокомментировал РБК партнер КПМГ Михаил Орлов: "Обязательства только одной крупной компании могут достигать нескольких сотен миллионов рублей или нескольких миллиардов рублей".
РБК 02:00
Здоровье
В Японии у женщины повторно выявили коронавирус после карантина
У жительницы префектуры Канагава на востоке Японии врачи повторно выявили коронавирус, после того как она две недели провела в самоизоляции.
Известия 01:04
Общество
Украинский журналист призвал бороться с русскоязычными гостями Львова
Львов, Украина, 3 мая 2020, 08:59 — REGNUM Львовский журналист Остап Дрозов призвал львовян обманывать русскоязычных туристов, приехавших во Львов.
REGNUM 01:59
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
Политика
Песков прокомментировал сообщения о возможной отставке Мишустина
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «ерундой» распространившиеся в СМИ сведения о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин после лечения от коронавируса нового типа может якобы не вернуться в кресло премьера.
Журналистская правда 01 мая в 04:28
Общество
Пятый пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
Напомним, что на утро воскресения в Иркутской области зарегистрировано 185 подтвержденных случаев коронавируса.
ИркСиб 01:15
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
Политика
Президент Казахстана освободил от должности сенатора Даригу Назарбаеву
Известия вчера в 02:38
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
Армия и оружие
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
По мнению Хендрикса, запуск нового проекта был осуществлен девять лет назад, а в мае 2019 года прошла его первая презентация.
Discover24 30 апреля в 07:17
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы
Впервые после болезни Надежда Бабкина лично обратилась к поклонникам через Instagram. Артистка написала, что уже выписалась из клиники.
Lisa.ru 01 мая в 02:45
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева рассказала о симптомах коронавируса
RT на русском вчера в 19:49
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 01 мая в 08:24
Армия и оружие
Российские военные преградили путь американцам в Сирии
Российские военные преградили путь американскому конвою на севере Сирии.
Lenta.ru вчера в 11:55
Общество
Китай обвинили в сокрытии и уничтожении фактов о коронавирусе
Китай намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса в стране, что привело к смертям десятков тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 20:52
Политика
МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе
Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
РИА Новости вчера в 20:41
Гаджеты
В Сети появились живые снимки умного браслета Xiaomi Mi Band 5
Стоит добавить, что, в соответствии с более ранними утечками, размер дисплея AMOLED составит 1,2 дюйма, в то время, как Mi Band 4 имел 0,95-дюймовый экран.
OAnews вчера в 10:36
Общество
В Петербурге изучат видеоролики о вечеринке на Крестовском острове
РИА Новости вчера в 17:26
Экономика
Названы главные признаки финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru 01:31
Происшествия
Двое детей выпали из окна и разбились в Москве
Двое детей разбились насмерть, выпав из окна квартиры в Москве.
Lenta.ru вчера в 12:18
Политика
Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину
Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:44
Политика
Экс-канцлер Германии призвал к отмене антироссийских санкций
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Tagesspiegel высказался за отмену антироссийских санкций со стороны ЕС.
BFM.ru 02:12
Экономика
Правительство увеличило авансы по госконтрактам до 50%
Исполнители государственных контрактов смогут получать аванс в размере 50% от суммы контракта, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства России.
Газета.Ru 02:28
Общество
В Северной Осетии сожгли вышку связи из-за коронавируса
Жители Северной Осетии, не верящие в коронавирус, сожгли антенну сотовой связи, сообщил 2 мая глава региона Вячеслав Битаров.
Известия вчера в 18:23
Экономика
Бизнес-объединения попросили запустить новые программы по лизингу
Большая четверка бизнес-объединений - Торгово-промышленная палата РФ, "Опора России", "Деловая Россия" и Российский союз промышленников и предпринимателей - в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила ввести новые льготные лизинговые программы для различных отраслей.
РИА Новости 30 апреля в 09:50
Общество
Для россиян на самоизоляции парки ведут «дневники цветения»
Российская газета 00:30
Гаджеты
Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах
Названы лучшие сочетания процессоров и видеокарт в недорогих игровых компьютерах.
Ferra 01 мая в 11:24
Общество
На алтайском фармгиганте «Эвалар» произошла вспышка коронавируса
Что происходит на заводе После вспышки коронавируса в помещениях «Эвалара» провели дезинфекцию.
Алтапресс вчера в 22:40