В Минске объявили минуту молчания в память о погибших в ходе протестов
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На «Марше новой Беларуси», который проходит в это время в Минске на площади Независимости, участники акции объявили минуту молчания в память о погибших в ходе протестов. Далее собравшиеся собираются двинуться к гостинице «Планета», сообщает telegram-канал Nexta.В источнике
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Оппозиционеры в Минске объявили о проведении минуты молчания в память о «погибших от рук силовиков»
Говорит Москвавчера в 08:25