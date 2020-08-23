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Общественная служба новостей

В Минске объявили минуту молчания в память о погибших в ходе протестов

На «Марше новой Беларуси», который проходит в это время в Минске на площади Независимости, участники акции объявили минуту молчания в память о погибших в ходе протестов. Далее собравшиеся собираются двинуться к гостинице «Планета», сообщает telegram-канал Nexta.В источнике
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ТАСС

Участники митинга оппозиции в Минске покинули площадь Независимости

ТАССвчера в 14:16
Росбалт

Тысячи жителей Минска вновь вышли протестовать и объявили минуту молчания

Росбалтвчера в 08:50
РЕН ТВ

Протестующие провели минуту молчания на площади Независимости в Минске

РЕН ТВвчера в 09:28
News.ru

В Минске участники акции протеста заполнили всю площадь Независимости

News.ruвчера в 09:10
Взгляд.ру

Митингующие на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания

Взгляд.рувчера в 10:52
Телеканал 360°

Появилось видео с митинга оппозиции на площади Независимости в Минске

Телеканал 360°вчера в 08:49
Говорит Москва

Оппозиционеры в Минске объявили о проведении минуты молчания в память о «погибших от рук силовиков»

Говорит Москвавчера в 08:25

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко весь день работал в своей резиденции, был там когда пришли митингующие, после облетел город на вертолете, вернулся и продолжает работать: он никуда не сбегал, заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт.
РИА Новостивчера в 15:31
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Тедеско рассказал, когда Кокорин сможет сыграть за «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, отвечая на вопросы журналистов после матча против «Локомотива» (2:1), рассказал о ситуации с нападающим Александром Кокориным, который в текущем сезоне не сыграл ещё ни одного матча за «красно-белых».
LiveResult.Ruвчера в 15:23

В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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Собянин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице остается стабильной, роста количества новых заболевших не наблюдается, каждый день выявляется около 700 зараженных, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИАМОвчера в 02:35
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Джихадисты убили иракского полковника

Глава контртеррористического подразделения провинции Салах-Эд-Дин полковник Хишам Мухаммед возглавил операцию против террористов, но, когда силовики зашли в один из тоннелей, сработало самодельное взрывное устройство.
Новостной фронт22 августа в 01:14