Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

В Минске объявили минуту молчания в память о погибших в ходе протестов

На «Марше новой Беларуси», который проходит в это время в Минске на площади Независимости, участники акции объявили минуту молчания в память о погибших в ходе протестов. Далее собравшиеся собираются двинуться к гостинице «Планета», сообщает telegram-канал Nexta.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Участники митинга оппозиции в Минске покинули площадь Независимости

ТАСС14:16
Взгляд.ру

Митингующие на площади Независимости в Минске объявили минуту молчания

Взгляд.ру10:52
Телеканал 360°

Появилось видео с митинга оппозиции на площади Независимости в Минске

Телеканал 360°08:49
News.ru

В Минске участники акции протеста заполнили всю площадь Независимости

News.ru09:10
Общественная служба новостей

В Минске объявили минуту молчания в память о погибших в ходе протестов

Общественная служба новостей08:56
РЕН ТВ

Протестующие провели минуту молчания на площади Независимости в Минске

РЕН ТВ09:28
Говорит Москва

Оппозиционеры в Минске объявили о проведении минуты молчания в память о «погибших от рук силовиков»

Говорит Москва08:25

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

В интервью телеканалу Euronews украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко необходимо успокоить народ, провести новые выборы и рассеять сомнения в их результатах.
Военное дело02:31
2,2K

В Белоруссии оператор снизил скорость Интернета по требованию властей

"С сожалением сообщаем, что по требованию государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности существенно снижена пропускная способность 3G-cети А1 на территории некоторых районов г. Минска", - говорится в сообщении.
Газета.Ru13:28
188

Иран получил новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иранские специалисты получили доступ к части информации с черных ящиков сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера, сообщает в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на Организацию гражданской авиации Ирана 23 августа.
Известия06:54
10