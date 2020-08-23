В Минске объявили минуту молчания в память о погибших в ходе протестов
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На «Марше новой Беларуси», который проходит в это время в Минске на площади Независимости, участники акции объявили минуту молчания в память о погибших в ходе протестов. Далее собравшиеся собираются двинуться к гостинице «Планета», сообщает telegram-канал Nexta.В источнике
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В Минске объявили минуту молчания в память о погибших в ходе протестов
Общественная служба новостей08:56