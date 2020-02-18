Политика

RT на русскомRT на русскомВ Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
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В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько назвал "не очень обдуманными" слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Москву и Минск якобы ожидает война.
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В Минске оценили заявление главы МИД Украины о «войне» Белоруссии и России

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В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

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В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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