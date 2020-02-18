Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько назвал "не очень обдуманными" слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Москву и Минск якобы ожидает война.

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Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.

В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

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