Политика

RT на русскомRT на русскомВ Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
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В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько назвал "не очень обдуманными" слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Москву и Минск якобы ожидает война.
РИА Новости02:27

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В Минске оценили заявление главы МИД Украины о «войне» Белоруссии и России

Известия03:06

В Минске оценили слова главы МИД Украины о «войне» России и Белоруссии

РЕН ТВ02:28

В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

RT на русском02:32

Минск прокомментировал слова Пристайко о «войне» между Белоруссией и РФ

Газета.Ru02:31

В Минске прокомментировали слова Пристайко о «войне» между РФ и Белоруссией

REGNUM03:28

В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

РИА Новости02:27

Минск оценил заявление главы МИД Украины о войне Белоруссии с Россией

Lenta.ru03:02
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Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Коммерсантъ 03:28
Футбол

Торбинский: Возвращаться в Россию не хочется

Нева Спорт вчера в 13:36
Армия и оружие

ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

РИА Новости 02:51
Происшествия

Полиция проверит данные об избиении псковской учительницы школьником

РИА Новости 04:17
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
ГТРК Самара 02:16
Общество

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил "Интерфаксу" директор журналиста Табриз Шахиди.
Интерфакс вчера в 15:11
Общество

Власти отказались назвать транспортную карту «Пермская езда»

По некоторым данным, жители Перми предложили свыше 1200 названий для транспортных карт. При этом только 824 предложения прошли модерацию.
Газета.Ru 03:19
Общество

Радаев ликвидировал три должности в правительстве региона

В саратовском правительстве упразднены три должности.
Новости Саратова 03:34
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Общество

В Японии сообщили, когда пассажиры смогут покинуть Diamond Princess

Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, находящегося из-за вспышки коронавируса на карантине у берегов Японии, смогут покинуть его 19 февраля, сообщил на пресс-конференции в Токио министр здравоохранения Като Кацунобу.
РИА Новости вчера в 21:23
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Здоровье

В Дагестане подвели итоги работы РКБ за 2019 год

В Махачкале состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения, в рамках которого были подведены итоги работы Республиканской клинической больницы за прошедший год.
РИА Дагестан 02:36
Здоровье

Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ

Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 03:52
Экономика

В России предложили восстановить запрет на госзакупки импортной мебели

«Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности России просит правительство России возобновить действие постановления № 1072, которое ранее запрещало государственным и муниципальным учреждениям покупать мебель иностранного производства», — указывается в обращении.
RT на русском 03:03
Хоккей

Овечкин выкинул соперника за борт и защитил свои ворота от гола

Life.ru 02:22
Политика

Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России

Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:38
ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Интерфакс 01:36
Финансы

Рубль поднимается к доллару и евро

В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 02:06
Общество

Фильм Дудя спровоцировал рост спроса на тесты на ВИЧ

После выхода фильма о ВИЧ на YouTube-канале Юрия Дудя кратно увеличилось количество россиян, желающих сдать тест на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Ведомости вчера в 16:14
Армия и оружие

Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Lenta.ru 04:06
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета 16 февраля в 07:56
Политика

Новое свидетельство подлога по МН17 нацелено против Порошенко и США

REGNUM 03:22
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Политика

Зеленский созывает заседание СНБО

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о созыве внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
RT на русском 04:12
Культура

Вышел трейлер продолжения сериала «Удивительные истории» Спилберга

Стриминговая платформа Apple TV+ представила трейлер продолжения сериала "Удивительные истории" Стивена Спилберга.
ТАСС вчера в 13:27
Гаджеты

Флагманский Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу

Сегодня, 18 февраля, в Китае начались розничные продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro.
Live24 вчера в 23:27
Культура

Композитор Геннадий Гладков отмечает 85-летний юбилей

Сегодня свой 85-й день рождения празднует Геннадий Гладков.
Российская газета 01:54
Происшествия

Россия стала самой опасной страной для российских туристов

Второе место в списке опасных стран для туристов занимает Таиланд, где в прошлом году было зарегистрировано 22 происшествия с российскими туристами, в которых погибли 13 туристов, 14 пострадали.
Pravda.Ru 02:57
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса.
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