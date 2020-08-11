В Минске освободили еще одного российского журналиста
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Журналист «Медузы» Максим Солопов, задержанный ранее в Минске в ходе освещения выборов президента Белоруссии, освобожден. Об этом изданию сообщили в посольстве России в Белоруссии.В источнике
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Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден
Комсомольская правдавчера в 14:01