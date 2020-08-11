Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Rambler News Service
Rambler News Service

В Минске освободили еще одного российского журналиста

Журналист «Медузы» Максим Солопов, задержанный ранее в Минске в ходе освещения выборов президента Белоруссии, освобожден. Об этом изданию сообщили в посольстве России в Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Задержанный в Белоруссии спецкор «Медузы» Максим Солопов освобожден

Эхо Москвы21:09
Интерфакс

В Белоруссии освободили журналиста Солопова

Интерфаксвчера в 13:30
РБК

Журналист Максим Солопов освобожден в Минске

РБКвчера в 13:56
Газета.Ru

Российский журналист Солопов передан сотрудникам посольства РФ в Минске

Газета.Ruвчера в 13:32
Комсомольская правда

Задержанный в Белоруссии российский журналист Максим Солопов освобожден

Комсомольская правдавчера в 14:01
ТАСС

Журналиста «Медузы» Солопова передали сотрудникам посольства России

ТАССвчера в 13:20
Коммерсантъ

Задержанный в Минске журналист «Медузы» Максим Солопов освобожден

Коммерсантъвчера в 13:11

В Якутии задержали депутата Госсобрания по подозрению в подкупе

В Якутии задержали депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главу общины сельхозкооператива кочевая родовая община "Тяня" по подозрению в коммерческом подкупе в особо крупном размере.
Российская газета21:01
6

Путин поручил проверить неготовность школ к бесплатному питанию

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать ситуацию со школами, которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших классов, сообщается на сайте Кремля.
РБКвчера в 08:01
11

Разработаны «умные» кирпичи для хранения электроэнергии

Разработчики утверждают, что «умные кирпичи», производство которых не будет слишком затратно, могут использоваться для хранения электроэнергии «как батарея» и могут стать предпочтительным строительным материалом в будущем.
Planet Todayвчера в 16:55
1

К строительству терминала в Толмачево привлекут новосибирские компании

Во время церемонии Андрей Травников особо отметил, что региональные власти уделят особое внимание привлечению местных - новосибирских - компаний к строительству терминального комплекса.
Российская газетавчера в 06:21
16

УЕФА отменил матч предварительного раунда ЛЧ из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил матч предварительного раунда Лиги чемпионов между косовским клубом «Дрита» и североирландским «Линфилдом» из-за случаев заболевания коронавирусом в одной из команд.
RT на русскомвчера в 12:02

Падение прибыли бизнеса в России в 2020 году назвали «катастрофическим»

Москва, 12 августа 2020, 03:03 — REGNUM Российским компаниям после эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, потребуется преодолеть катастрофическое падение прибыли в марте-мае 2020 года.
REGNUM20:03
2

Форвард «Тампы» Кучеров отметился передачей в матче с «Коламбусом»

Форвард "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом матче 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбус Блю Джекетс".
Газета.Ruвчера в 15:35