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РБК
РБК

В Минске освободили трех задержанных российских журналистов

В обращении, с которым выступили редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК, говорилось, что, по словам журналистов, силовики избили Солопова во время задержания.В источнике
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РИА Новости

В Минске освободили задержанных российских журналистов

РИА Новостивчера в 14:34
Интерфакс

В Белоруссии освобождены трое российских журналистов

Интерфаксвчера в 14:12
Телеканал 360°

Задержанных в Минске журналистов Daily Storm и Семена Пегова освободили

Телеканал 360°вчера в 14:07
РБК

В Минске освободили трех задержанных российских журналистов

РБКвчера в 15:01
RT на русском

Троих задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

RT на русскомвчера в 15:44
Взгляд.ру

Задержанный в Минске российский журналист Пегов освобожден

Взгляд.рувчера в 14:09
Коммерсантъ

Власти Белоруссии отпустили трех российских журналистов

Коммерсантъвчера в 14:11

Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США, включая законодателей

Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США, включая законодателей, в ответ на введение США санкций в отношении 11 официальных лиц Гонконга и Китая, обвиненных в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии, сообщает Reuters.
BFM.ru18:50
25

Иран не хочет платить компенсацию за сбитый украинский Boeing

Власти Ирана считают, что компенсацию за сбитый под Тегераном украинский Boeing должны платить европейские страховые компании, заявил глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани.
Газета.Ruвчера в 13:41
15

Газизов призвал пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов призвал применить суровые санкции в виде пожизненного отстранения от судейства к арбитрам Василию Казарцеву и Алексею Еськову, обслуживавшим матч «красно-белых» с «Сочи» в 1-м туре РПЛ (2:2).
Metaratingsвчера в 10:45
2

Вышел трейлер новой игры серии Prince of Persia

Пока все внимание игровой общественности было приковано к онлайн-презентации Cyberpunk 2077, компания Ubisoft - будто бы тайком и стыдливо - опубликовала на платформе YouTube трейлер своей новой игры Prince of Persia: The Dagger of Time.
Российская газетавчера в 13:11
1

Дату сожжения Иерусалима подтвердили с помощью магнитного поля Земли

По словам соавтора исследования Йоава Вакнина, ученые преследовали две цели: измерить направление и величину магнитного поля в день разрушения Иерусалима и понять, что эти данные могут сказать об истории места.
ИА Красная Веснавчера в 09:48
27

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20