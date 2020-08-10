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РБК
РБК

В Минске освободили трех задержанных российских журналистов

В обращении, с которым выступили редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК, говорилось, что, по словам журналистов, силовики избили Солопова во время задержания.В источнике
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РИА Новости

В Минске освободили задержанных российских журналистов

РИА Новостивчера в 14:34
RT на русском

Троих задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

RT на русскомвчера в 15:44
Интерфакс

В Белоруссии освобождены трое российских журналистов

Интерфаксвчера в 14:12
Коммерсантъ

Власти Белоруссии отпустили трех российских журналистов

Коммерсантъвчера в 14:11
РБК

В Минске освободили трех задержанных российских журналистов

РБКвчера в 15:01
ТАСС

Посол РФ сообщил об освобождении журналистов Старкова, Ласенко и Пегова

ТАССвчера в 14:32
Телеканал 360°

Задержанных в Минске журналистов Daily Storm и Семена Пегова освободили

Телеканал 360°вчера в 14:07

Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагает всем желающим местным жителям вступить в Народный совет, который может стать площадкой для общения власти и населения, сообщает краевое правительство.
Дегтярев предложил жителям Хабаровского края вступить в Народный совет
РИА Новости21:55
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Известия17:59
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Эксперт спрогнозировал отмену НДФЛ при продаже жилья эконом-класса

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин сообщил, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья эконом-классa могут отменить в 2020 году при условии, что продавец до конца года приобретает взамен недвижимость на первичном рынке или в течение года после продажи купит квартиру c использованием государственных льготных ипотечных программ.
Известия22:05
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Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газетавчера в 15:12
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