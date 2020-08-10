В Минске освободили трех задержанных российских журналистов
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В обращении, с которым выступили редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК, говорилось, что, по словам журналистов, силовики избили Солопова во время задержания.В источнике
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