Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

В Минске освободили трех задержанных российских журналистов

В обращении, с которым выступили редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК, говорилось, что, по словам журналистов, силовики избили Солопова во время задержания.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
В эти минуты забирают трех наших журналистов из места, где их содержали, и везут в наше посольство. Там они передохнут, и дальше они примут решение, когда их будут перевозить в Смоленск.
Подробнее о событии
РИА Новости

В Минске освободили задержанных российских журналистов

РИА Новостивчера в 14:34
РБК

В Минске освободили трех задержанных российских журналистов

РБКвчера в 15:01
Интерфакс

В Белоруссии освобождены трое российских журналистов

Интерфаксвчера в 14:12
Коммерсантъ

Власти Белоруссии отпустили трех российских журналистов

Коммерсантъвчера в 14:11
ТАСС

Посол РФ сообщил об освобождении журналистов Старкова, Ласенко и Пегова

ТАССвчера в 14:32
Daily Storm

Журналисты Антон Старков, Дмитрий Ласенко и Семен Пегов освобождены в Белоруссии

Daily Stormвчера в 13:59
RT на русском

Троих задержанных в Белоруссии российских журналистов отпустили

RT на русскомвчера в 15:44

Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайн9 августа в 12:18
96

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъ9 августа в 11:59
366

Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русскомвчера в 14:19
14

Вклады потянуло на биржу

Интерес банков к привлечению депозитов будет умеренным: в ближайшие месяцы спрос на кредиты, скорее всего, останется низким, банки столкнутся со снижением доходности по кредитам, нового масштабного оттока вкладчиков не ожидается - все это не благоприятствует росту ставок по вкладам.
Российская газетавчера в 15:12
2

Дату сожжения Иерусалима подтвердили с помощью магнитного поля Земли

По словам соавтора исследования Йоава Вакнина, ученые преследовали две цели: измерить направление и величину магнитного поля в день разрушения Иерусалима и понять, что эти данные могут сказать об истории места.
ИА Красная Веснавчера в 09:48
25

В Минске гражданские автомобили заблокировали машины внутренних войск

Два грузовика внутренних войск Белоруссии по пути на Пушкинскую площадь Минска были заблокированы несколькими легковыми автомобилями, 10 августа сообщает корреспондент РИА Новости.
ИА Красная Весна17:42
1