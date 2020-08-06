В Минске отменён предвыборный митинг Тихановской
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В Минске отменён предвыборный митинг Тихановской
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Минск, 6 августа 2020, 16:58 — REGNUM Запланированный на вечер 6 августа предвыборный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не состоится, сообщили в её предвыборном штабе. Предвыборное мероприятие должно было состояться в столичном парке Дружбы народов.В источнике
С чего всё началось
Кандидат на грядущих выборах президента Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что намеченный на сегодня митинг в парке Дружбы в Минске не состоится, передает TUT.by
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