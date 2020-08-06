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REGNUM
REGNUM

В Минске отменён предвыборный митинг Тихановской

Минск, 6 августа 2020, 16:58 — REGNUM Запланированный на вечер 6 августа предвыборный митинг кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не состоится, сообщили в её предвыборном штабе. Предвыборное мероприятие должно было состояться в столичном парке Дружбы народов.В источнике
С чего всё началось
Кандидат на грядущих выборах президента Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что намеченный на сегодня митинг в парке Дружбы в Минске не состоится, передает TUT.by
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Собеседник08:53
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В Минске, по данным «Радио Свобода», тысячи людей пришли на встречу с кандидатом Тихановской

Эхо Москвы14:01
РБК

Тихановская предложила способ избежать задержаний после срыва митинга

РБК08:27
Известия

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Известия08:20
ТАСС

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

ТАСС08:22
RT на русском

В Белоруссии отменили митинг кандидата в президенты Тихановской

RT на русском08:15
РИА Новости

В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги

РИА Новости08:09
Коммерсантъ

Тихановская отменила предвыборный митинг в Минске

Коммерсантъ08:00
КП - Беларусь

«А что, Светы не будет?»: как 6 августа на Бангалор вместо митинга Тихановской проходит День железнодорожника

КП - Беларусь10:32

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
РБК09:56
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новости15:09
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Кравчук обозначил план на случай провала переговоров по Донбассу

Первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма рассказал о шагах Киева в случае, если минский процесс зайдет в тупик. его заявление прозвучало 6 августа в эфире ObozTV Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе действует с 2014 года.
Украина.ру10:48
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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В Германии призвали дать прямой ответ на угрозы сенаторов США

Немецкий депутат, представитель фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал дать «немедленный и прямой ответ» на угрозы сенаторов США в связи с поддержкой строительства «Северного потока — 2».
RT на русском11:17