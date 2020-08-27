Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
REGNUM
REGNUM

В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Посольство РФ в Минске проверяет информацию о задержании российских журналистов

Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о том, что в Минске на протестной акции были задержаны российские журналисты. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе диппредставительства. "Посольство РФ в Минске проверяет данную информацию", - сказал представитель посольства.
ТАСС11:55
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Задержанных в Минске журналистов начали отпускать

Коммерсантъ13:54
ТАСС

Корреспондентов ТАСС отпустили из Октябрьского РУВД Минска

ТАСС14:52
РБК

Милиция начала выпускать задержанных в Минске российских журналистов

РБК14:36
Lenta.ru

В Минске массово задержали журналистов

Lenta.ru11:44
RT на русском

СЖР следит за ситуацией с российскими журналистами в Белоруссии

RT на русском13:39
РИА Новости

Корреспондента РИА Новости отпустили из отделения милиции в Минске

РИА Новости13:51
Дождь

В центре Минска задержали около 20 журналистов «для выяснения личности»

Дождь11:26

Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину

Ранее Алексей Навальный объявил о ликвидации ФБК из-за решения суда, согласно которому оппозиционер, его соратница Любовь Соболь и сам фонд должны выплатить компании «Московский школьник» почти 88 млн рублей.
МР7.рувчера в 00:17
2,1K

Студентам не придётся сдавать тест на коронавирус

"Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции в вузах, утвержденных 29 июля 2020 года, сдача анализов на наличие COVID-19 студентами, преподавателями и сотрудниками перед учебным годом не требуется", - сообщили в пресс-службе.
Российская газета12:56

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
830

В Ростовской области открылся военно-технический форум «Армия-2020»

Готовность к открытию Форума по организованной видеотрансляции подтвердили представители командования объединений и соединений ЮВО с площадок, расположенных в субъектах Российской Федерации, а также на территории российской военной базы в Армении, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Мир новостей04:18
2

Найден первый в мире пациент, который мог победить ВИЧ без терапии

Вирусологи считают, что женщину можно назвать первым в истории человеком, чей иммунитет справился с ВИЧ без терапии и трансплантации костного мозга (как было в случае с пациентами, которых врачи смогли полностью избавить от вируса).
РИА Новости13:48
2

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
222

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
55

Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября

Американский госсекретарь Майкл Помпео утверждает, что антииранские санкции Совета Безопасности ООН будут восстановлены в полночь 20 сентября, несмотря на то, что ранее Совбез всемирной организации отказал удовлетворить соответствующее обращение США.
ТАСС11:32
114