Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о том, что в Минске на протестной акции были задержаны российские журналисты. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе диппредставительства. "Посольство РФ в Минске проверяет данную информацию", - сказал представитель посольства.

ТАСС 11:55