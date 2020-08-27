В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов
Смотрите также
В полиции сообщили о двух раненых при расстреле автобуса под Харьковом
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
Кипр допустил утечку данных о золотых паспортах
Навального и Соболь обязали выплатить 88 млн иска лично Пригожину
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Путин назвал условия ввода российских силовиков в Белоруссию
На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек
Плей-офф НБА возобновится 28 августа
Лукашенко пригрозил протестующим студентам призывом в армию
В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
Помпео заявил о восстановлении санкций СБ ООН против Ирана 20 сентября
На площади Независимости в Минске задержали несколько десятков человек
В Белоруссии сообщили о более 100 задержанных на акции в Минске
Захарова о задержании журналистов в Минске: «Стараемся их вытащить»
Колонна протестующих идет маршем на площадь Независимости в Минске
В Минске начались задержания участников акции протеста
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
Полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом
Путин принял участие в открытии трассы «Таврида» в Крыму
В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Дочь Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Минск, 27 августа 2020, 21:14 — REGNUM Российских журналистов, ранее задержанных в центре Минска, где оппозиция снова попыталась провести акцию протеста против президента Александра Лукашенко, отпустили на свободу.В источнике
С чего всё началось
Посольство РФ в Минске проверяет информацию о задержании российских журналистов
Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о том, что в Минске на протестной акции были задержаны российские журналисты. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе диппредставительства. "Посольство РФ в Минске проверяет данную информацию", - сказал представитель посольства.
ТАСС11:55
Подробнее о событии