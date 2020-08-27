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В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Милиция в Минске начала отпускать задержанных на акции протеста журналистов. Несколько часов назад их доставили в Октябрьское РУВД с площади Независимости, где они освещали акцию протеста оппозиции, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Посольство РФ в Минске проверяет информацию о задержании российских журналистов

Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о том, что в Минске на протестной акции были задержаны российские журналисты. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе диппредставительства. "Посольство РФ в Минске проверяет данную информацию", - сказал представитель посольства.
ТАССвчера в 11:55
Подробнее о событии
РИА Новости

Корреспондентов РИА Новости отпустили из отделения милиции в Минске

РИА Новостивчера в 15:15
ТАСС

Посольство РФ в Минске планирует до конца суток решить вопрос с задержанием журналистов

ТАССвчера в 16:03
Дождь

В центре Минска задержали около 20 журналистов «для выяснения личности»

Дождьвчера в 11:26
Lenta.ru

В Минске массово задержали журналистов

Lenta.ruвчера в 11:44
RT на русском

СЖР следит за ситуацией с российскими журналистами в Белоруссии

RT на русскомвчера в 13:39
РБК

Милиция начала выпускать задержанных в Минске российских журналистов

РБКвчера в 14:36
Коммерсантъ

Задержанных в Минске журналистов начали отпускать

Коммерсантъвчера в 13:54

Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
РБКвчера в 13:48
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COVID-вакцину «Вектора» зарегистрируют по ускоренной схеме

Вторая российская вакцина от коронавирусной инфекции, которую разрабатывает государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора, может получить регистрационное удостоверение сразу после завершения второго этапа клинических исследований - по такой же ускоренной схеме, как и первая вакцина "Спутник V" Института Гамалеи.
Интерфаксвчера в 16:18
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Российские военные на международных учениях неудачно запустили ракету С-400 - она упала на военнослужащих

26 августа 2020 года, во время проведения международных военных учений, российские ПВОшники неудачно произвели пуск зенитной-управляемой ракеты комплексом С-400, в результате чего, последняя поднявшись на высоту нескольких метров упала прямо на военнослужащих.
Avia.proвчера в 07:44
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В Москве прошла премьера фильма «Вратарь галактики» с Ефремовым

Премьера картины Джаника Файзиева Вратарь галактики, одну из ролей в котором сыграл обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов, состоялась в столичном кинотеатре Октябрь 26 августа.
iReactor26 августа в 06:55
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Губернатор Неаполя высказался против начала занятий в школах

Неаполь, Италия, 27 августа 2020, 21:51 — REGNUM Актуальная ситуация с эпидемией в Италии делает невозможным начало учебного года в школах, заявил в четверг, 27 августа, глава провинции Кампанья (Неаполь) Винченцо Де Лука.
REGNUMвчера в 14:51

Завершено следствие по делу замглавы «Аэрофлота» о хищении 250 млн

РИА Новости Следственный комитет РФ закончил следствие по делу заместителя главы "Аэрофлота" Владимира Александрова, связанного с хищением у компании 250 млн рублей при оказании услуг адвокатской коллегией.
РЕН ТВ17:47

В Петербурге осужден торговец аккаунтами каршеринга «Делимобиль»

Санкт-Петербург, 27 августа 2020, 16:23 — REGNUM В Петербурге мужчина создавал аккаунты граждан в популярном сервисе каршеринга «Делимобиль» без ведома самих людей, а затем продавал учетные записи по сходной цене тем, кто хотел воспользоваться каршерингом под чужим именем.
REGNUMвчера в 09:23
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