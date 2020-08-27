В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов
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Милиция в Минске начала отпускать задержанных на акции протеста журналистов. Несколько часов назад их доставили в Октябрьское РУВД с площади Независимости, где они освещали акцию протеста оппозиции, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Посольство РФ в Минске проверяет информацию о задержании российских журналистов
Посольство России в Белоруссии проверяет информацию о том, что в Минске на протестной акции были задержаны российские журналисты. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе диппредставительства. "Посольство РФ в Минске проверяет данную информацию", - сказал представитель посольства.
ТАССвчера в 11:55
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