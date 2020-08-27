В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов

Милиция в Минске начала отпускать задержанных на акции протеста журналистов. Несколько часов назад их доставили в Октябрьское РУВД с площади Независимости, где они освещали акцию протеста оппозиции, сообщает ТАСС.